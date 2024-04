Ignacio Torres, Gobernador de Chubut, habló esta mañana con CNN Radio, en relación al Pacto de Mayo: "Se está poniendo una sobreexpectativa sobre el Pacto de Mayo, que en realidad es simbólico, cuando lo importante es la Ley de Bases, que le da herramientas al gobierno para avanzar en algunas cuestiones que el gobierno considera como prioridades".

En comunicación con País Adolescente, con Fernando González, Torres advirtió que será difícil llegar al Pacto de Mayo sin la Ley de Bases. Y sumó: "En esa transición también hay otra realidad y es que si se aprueba la ley no quiere decir que la Argentina va a cambiar radicalmente y tendrá una bonanza económica al día siguiente".

"Soy optimista al tratamiento de la ley y se va a aprobar, más allá de algunas disidencias con algunos puntos como Ganancias. Se debe garantizar el mantenimiento de ruta, el medicamento para los jubilados y un montón de funciones de gobierno", añadió.

En este sentido, calificó el ítem del Impuesto a las Ganancias como el más complicado: "Hay muchas asimetrías en la Argentina que no se contemplan. Siendo un impuesto progresivo debería contemplar la diferencia que hay entre el costo de vida de la Patagonia contra el centro o norte de la Argentina. Además de que no contempla el ítem de las zonas desfavorables".

Economía

Por otro lado, si bien Torres observó que existe un atraso en el precio del tipo de cambio, estableció que su preocupación radica en que la recesión no termine en una depresión económica: "Es lo que nos preocupa a quienes estamos en la trinchera, sosteniendo socialmente temas que son sensibles".

Y contó: "El hecho de que se haya retraído toda la obra pública nacional, son miles de familias que tenemos que sostener con bolsos de alimentos para comer. Es una realidad que vemos con mayor frecuencia y que tiene que ver con una recesión que golpea muy fuerte, con una pérdida fuerte del salario. Es lo que más debería ocuparnos en el corto plazo, más allá de que todos estamos de acuerdo que la macroeconomía es fundamental y que debemos ir al equilibrio fiscal".

A su vez declaró que el gobierno logrará entrar en un dígito de inflación en poco tiempo. Sin embargo, pidió que en paralelo se logre el acceso al crédito para dinamizar la economía.

Y criticó: "Hoy está paralizado los microemprendimientos y las grandes inversiones, la clase media la está pasando mal y hubo un golpe durísimo al sector más vulnerable como son los jubilados. Hay que poner en foco ahí y, en paralelo a una agenda de equilibrio fiscal, hay que ir a una agenda de crecimiento, de darle valor a nuestros recursos y de lograr tener mayor densidad de empresas y generar más trabajo".

También se refirió al caso YPF: "Hoy sería una locura privatizar YPF. No sería estratégicamente inteligente acceder a esa negociación porque, de una empresa que vale 6 mil millones de dólares y que en poco tiempo puede triplicar el valor de la empresa".

Es por eso que adelantó: "En el corto plazo se viene el boom de Vaca Muerta, estamos viendo que va camino a una recuperación importante y que podrá desprenderse de muchos pasivos".

Por último y como ex senador, Torres apuntó contra el aumento de las dietas que votaron los senadores nacionales: "Es una de las tantas muestras de lo alejada un sector de la dirigencia de la realidad argentina. Me dio vergüenza ver como de espaldas a la ciudadanía se aumentan el sueldo, cuando pasan estas cosas".

"No hablo de un tema de timming, sino de un cinismo que no está bueno. En un momento tan sensible para la sociedad es un muy mal ejemplo de una dirigencia que tiene que recuperar la credibilidad", concluyó.