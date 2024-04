El intendente de Trelew, Gerardo Merino, abordó diversos aspectos de la propuesta de ampliación del ejido de la ciudad, un proyecto ambicioso que si bien «aún está en borrador», busca potenciar el desarrollo, turístico y productivo de la región, destacando la importancia del diálogo y el consenso en torno a esta iniciativa, enfatizando la necesidad de brindar información clara y precisa a todos los actores involucrados. El tema ya trajo polémica en la zona del valle y provocará la intervención del gobernador de la provincia Ignacio Torres.

,Merino se reunirá con concejales de Trelew para discutir los detalles de la propuesta de ampliación del ejido. El objetivo de estos encuentros es proporcionarles la información necesaria para que puedan opinar y comprender la magnitud del proyecto. Merino subrayó la importancia de buscar consensos y evitar malos entendidos en torno a esta iniciativa.

«La verdad es que hay dos maneras de hacerlo», explicó el intendente. «Podríamos simplemente enviar el proyecto a la legislatura sin buscar ningún consenso, pero creo que es más oportuno y serio comunicar la iniciativa al arco legislativo municipal, brindando información precisa para evitar malos entendidos».

El intendente reconoció que la propuesta ha generado polémica y debate en la comunidad, pero enfatizó que esto es natural en proyectos de gran envergadura. «Trelew es políticamente una ciudad de debate constante», señaló Merino. «Considero positivo que tanto el arco opositor como el oficialista puedan expresar sus opiniones en este marco, siempre y cuando sea con respeto».

Merino también se refirió a las críticas provenientes de otros municipios, como Madryn, Rawson y Gaiman, respecto a la propuesta de ampliación del ejido. Aseguró que buscará dialogar con los intendentes de estos municipios para aclarar cualquier malentendido y buscar consensos en beneficio de la región. La principal intención es lograr que Trelew tenga una salida al mar.

“Lo que hemos tenido es una agenda bastante compleja, así que me reuniré principalmente con los intendentes de Gaiman y de Rawson, para hablarlo seriamente. Siempre que hay proyectos ambiciosos para una ciudad y que son importantes, se da una polémica o un debate. Me parece que está bien que opine el arco opositor, que opine el arco oficialista. Así que me parece que está bueno que también se dé en este marco. Siempre y cuando se haga, con respeto, por supuesto”.

Respecto a los beneficios esperados de la ampliación del ejido, Merino destacó la posibilidad de atraer inversiones en sectores turísticos, energéticos y productivos. “No estamos hablando de urbanizar la zona”, enfatizó. “La intención es potenciar el desarrollo económico de Trelew y ofrecer nuevas oportunidades para la comunidad”.

En cuanto al cronograma de trabajo, el intendente de Trelew expresó su disposición a enriquecer el proyecto con los aportes de la comunidad y anunció que buscará enviarlo a la legislatura durante el transcurso del año. Finalmente, Gerardo Merino, recalcó que esta iniciativa cuenta con el respaldo del gobernador y que se seguirá trabajando en su desarrollo de manera transparente y participativa.

Con información de Radio 3