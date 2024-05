El secretario de Pesca de Chubut Andrés Arbeleche anunció un proceso para revocar los permisos de pesca otorgados a empresas que no cumplan con ciertas condiciones. El funcionario señaló que se está buscando mantener el equilibrio entre el respeto a las relaciones laborales existentes y la protección de los intereses provinciales. Según sus palabras: “Nosotros estamos avanzando tal cual dijo el gobernador, que es avanzar hacia la revocación de los permisos en caso de que las empresas no quieran abonar un derecho de preferencia que se les está dando”. Y agregó que “si no lo hacen se pasará a licitación”.

En cuanto al monto del derecho de preferencia, Arbeleche indicó que se está debatiendo entre un millón y un millón y medio de dólares, con la intención de asegurar la máxima recuperación para la provincia.

Además, destacó las críticas al manejo de los permisos, “Hay un desequilibrio entre lo que recibe la provincia del Chubut y lo que dio la provincia del Chubut”.

Respecto al proceso de licitación, Arbeleche explicó que se realizará al mejor postor, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos por la ley, incluyendo la contratación de 80 trabajadores, una planta en tierra y varios años de antigüedad en la provincia.

La intimación a las empresas para ejercer su derecho de preferencia ya está en curso, con plazo hasta el 31 de mayo. «Efectivamente se hace al mejor postor para la empresa que más quiera abonar, es decir, que haga la oferta más alta, pero respetando lo que establece la ley.»

Arbeleche también abordó la necesidad de agregar valor a los productos pesqueros, destacando la importancia de exportar productos finalizados que se adapten a las preferencias del consumidor moderno.

En cuanto a la situación internacional de los productos pesqueros, Arbeleche señaló un repunte en los precios, pero destacó la necesidad de mejorar la rentabilidad para la Argentina. A pesar de los desafíos económicos, se mostró optimista sobre el futuro del sector pesquero de Chubut y su capacidad para preservar los recursos naturales.

Fuente: Radio 3