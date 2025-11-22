22°
Esquel, Argentina
22 de Noviembre de 2025
22 de Noviembre de 2025
sociedad
Corcovado presenta el primer calentador de agua a energía solar de la provincia

Las obras públicas que se presentan en el aniversario de la localidad, brindan calidad de vida para los vecinos en espacios públicos, explicó el intendente Ariel Molina.
Comenzó el segundo día de festejos por el °130 aniversario de Corcovado. Luego de una noche de baile y fuegos artificiales, la mañana tiene inauguraciones especiales de obras.

 

El intendente Ariel Molina, contó a Red43 las nuevas obras presentadas junto al gobernador Ignacio Torres: "Vamos a inaugurar un playon deportivo, vamos a inaugurar una estación solar de agua caliente, que va a ser la primera en la provincia, que calienta agua con energía solar, energia renovable para los que van a la Plaza de la Vida tengan agua caliente constantemente".

 

Servicios públicos novedosos y necesarios para la vida en los espacios públicos: "También el bebedero de agua fría y el bicicletero", explicó el intendente.

 

Con el acto formal en la mañana de hoy se espera un gran asado al mediodía y continuar la celebración con el acompañamiento del Telebingo, actividades provinciales que potencian a la localidad: "Ya hace unos meses entregamos más de 20 viviendas. Seguramente vamos a firmar obras con el gobernador, pero eso es sorpresa para la gente".

 

La relación con el gobierno provincial: "A Nachito lo conozco hace muchísimos años, empezamos juntos en esto y tengo una gran relación, cada vez que le pedí cosas para Corcovado, jamás me dejó a pata, ojalá sigamos trabajando junto estos dos años que me quedan como intendente", concluyó Molina.

 

SL

 

