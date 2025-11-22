Corcovado presenta el primer calentador de agua a energía solar de la provincia

Comenzó el segundo día de festejos por el °130 aniversario de Corcovado. Luego de una noche de baile y fuegos artificiales, la mañana tiene inauguraciones especiales de obras.

El intendente Ariel Molina, contó a Red43 las nuevas obras presentadas junto al gobernador Ignacio Torres: "Vamos a inaugurar un playon deportivo, vamos a inaugurar una estación solar de agua caliente, que va a ser la primera en la provincia, que calienta agua con energía solar, energia renovable para los que van a la Plaza de la Vida tengan agua caliente constantemente".

Servicios públicos novedosos y necesarios para la vida en los espacios públicos: "También el bebedero de agua fría y el bicicletero", explicó el intendente.

Con el acto formal en la mañana de hoy se espera un gran asado al mediodía y continuar la celebración con el acompañamiento del Telebingo, actividades provinciales que potencian a la localidad: "Ya hace unos meses entregamos más de 20 viviendas. Seguramente vamos a firmar obras con el gobernador, pero eso es sorpresa para la gente".

La relación con el gobierno provincial: "A Nachito lo conozco hace muchísimos años, empezamos juntos en esto y tengo una gran relación, cada vez que le pedí cosas para Corcovado, jamás me dejó a pata, ojalá sigamos trabajando junto estos dos años que me quedan como intendente", concluyó Molina.

SL