22°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 21 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 policiales Policía del ChubutSimulacroCapacitaciónNegociadoresEsquel
21 de Noviembre de 2025
policiales |
Por Redacción Red43

La Policía del Chubut realizó un simulacro de crisis para capacitar a negociadores

Por primera vez en Esquel, se realizó este tipo de demostración. Se simuló un incidente crítico sin precedentes: un detenido atrincherado y disturbios externos. El ejercicio cerró la capacitación de 22 negociadores de toda la provincia.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Por primera vez, Esquel fue escenario de un entrenamiento de alta complejidad destinado a fortalecer los equipos de negociación de incidentes críticos de la Policía del Chubut. Este ejercicio, calificado como un simulacro de crisis de alta tensión, representó el cierre de una intensiva capacitación de diez días enfocada en la intervención y el manejo de alteraciones graves del orden.

Según lo detallado por Carolina Pauli, segunda jefa de la Unidad Regional Esquel, esta actividad no solo coronó la formación, sino que se convirtió en la primera vez que se organiza una práctica con este nivel de realismo en la localidad. El objetivo central fue demostrar el profesionalismo constante con el que la fuerza policial se prepara para afrontar situaciones de máximo riesgo.

 

El escenario diseñado para poner a prueba a los oficiales fue deliberadamente exigente. El simulacro recreó la situación crítica de un detenido atrincherado con un arma blanca dentro de una dependencia policial. Paralelamente a esta negociación interna, se sumó la complejidad de familiares y allegados del recluso generando disturbios y una manifestación en el exterior. Esta dualidad obligó a activar, además del equipo negociador en el interior, a la Guardia de Infantería para el control del orden público.

 

Esta formación especializada convocó a 22 negociadores provenientes de diversas ciudades de la provincia, incluyendo la Comarca Andina, Comodoro Rivadavia, Trelew y Rawson. La instrucción contó con la presencia de un especialista del Móvil 5 de Gendarmería Nacional, una unidad con vasta experiencia en la gestión de conflictos complejos, y con la participación virtual de representantes de los equipos de negociación de la Policía Nacional de Ecuador y Uruguay.

 

El operativo en su conjunto requirió una coordinación articulada entre diversos organismos, buscando simular las condiciones más reales posibles. Junto al equipo táctico, que estaba listo para una posible irrupción, participaron activamente la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) para gestionar los cortes perimetrales y Bomberos Voluntarios, preparados ante cualquier eventualidad de incendio o emergencia derivada de los disturbios. Esta acción conjunta subraya la seriedad con que la Policía de Chubut aborda la preparación constante para el manejo de incidentes críticos.

 

 

 

E.B.W.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 La arquitecta que le cortó el pene a su amante se instala en Chubut tras quedar en libertad
2
 Despiste sin lesiones en la RN 40: se durmió y causó un accidente cerca de Tecka
3
 Una oficial de policía jugó al pool con el uniforme y la suspendieron por “conducta indecorosa”
4
 El ISFD 804 abre las inscripciones para el Profesorado de Matemática 2026
5
 El congreso Guararé SBK toma Esquel con talleres intensivos y fiestas sociales
1
 Venciendo al viento: La alta capacitación de los pilotos permite aterrizar con éxito el vuelo Buenos Aires - Esquel
2
 Pese al trabajo de Bomberos, nuevos focos complican la Planta de Tratamiento de Residuos
3
 La arquitecta que le cortó el pene a su amante se instala en Chubut tras quedar en libertad
4
 “El sello de nacer antes”: la palabra del neonatólogo Battistessa
5
 El Bolsón adhiere a la emergencia ígnea: ¿Qué significa?
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -