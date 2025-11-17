Venciendo al viento: La alta capacitación de los pilotos permite aterrizar con éxito el vuelo Buenos Aires - Esquel

En el contexto de la alerta meteorológica por vientos intensos que afecta a Chubut, el Aeropuerto Internacional Brigadier General Antonio Parodi de Esquel fue testigo de un momento de reconocimiento hacia la tripulación de un vuelo comercial procedente de Buenos Aires.

El avión logró aterrizar sin inconvenientes en la estación cordillerana. La operación se desarrolló bajo condiciones climáticas desafiantes, caracterizadas por las ráfagas y el viento cruzado, factores que requieren una gestión precisa por parte de los pilotos.

Reconocimiento al Equipo de Vuelo

Una vez que la aeronave completó su recorrido en pista, los pasajeros a bordo y los familiares que presenciaban la llegada en la terminal expresaron su gratitud con un aplauso espontáneo.

Este gesto colectivo fue un agradecimiento a la destreza de los pilotos para ejecutar la maniobra final bajo condiciones de viento adversas, así como al profesionalismo de los auxiliares de vuelo por mantener la tranquilidad y la seguridad de los viajeros durante la aproximación.

