"La ropa traída desde afuera está haciendo que la industria Nacional Argentina se esté muriendo"

La tienda de ropa deportiva "El Camino" de Felipe Guijarrubia, lleva 5 años y medio en la ciudad, ofreciendo productos textiles de marcas nacionales e internacionales.

Ubicada en 25 de mayo 633, la tienda dispone de una amplia gama de indumentaria: "La ventaja de la venta al público es que el cliente puede verse, probarse, medirse, hacer un regalo y que lo puedan venir a cambiar".

La proliferación de venta de online de productos extranjeros, cuenta, tiene un impacto negativo: "La venta online y traída ropa desde afuera está haciendo que la industria nacional argentina se esté muriendo".

Como ejemplo, están productos que allí se venden: "Tenemos muchos promovedores en situaciones lamentables que no pueden seguir produciendo. Marcas que queres conseguir y te dicen no podemos producir, no nos da el precio y el margen de ganancia ya que no hay una protección de lo que es la industria nacional".

Las malas condiciones generales en el mercado local: "En Esquel tuvimos una muy mala temporada de invierno, la nieven no cayó, sumado a un contexto donde la economía de las personas no está alcanzando. Compran regalos pequeños fijándose en el precio, hace dos años otros venían y compraban sin preguntar".

No solo nota poca venta, sino endeudamiento en los clientes: "Se nota mucho endeudamiento en lo que es la financiación. Preguntan: fijate si pasa la tarjeta".

Ante ese panorama, la variedad de precios, las formas de financiamiento y el trato directo con los clientes es la propuesta de El Camino.

