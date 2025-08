Paula Drach Bel, o Swamini Annapurn, de la Escuela Integral de Yoga en Esquel, dialogó con Red43 sobre las propuestas de su institución.

Su escuela está pronta a cumplir 15 años y recientemente instruyó a tres nuevas profesoras, luego de un año de estudios bajo la mirada de la Federación Argentina y la Federación Sudamericana de Yoga. "Esquel ya tiene 198 profesores de yoga en todos estos años", comentó.

Respecto a la manera de trabajar de su escuela, Paula sostiene: "Yo trabajo con grupos bastante personalizados, no trabajo con grupos grandes, porque es bastante exigente la formación en cuanto a las horas de práctica, a los cursos y al rendimiento. Vamos creciendo y se hacen grupos muy bonitos".

La Escuela Integral de Yoga está ubicado en el Salón Sankalpa, en Av. Ameghino 767: "Somos en este momento cinco profesionales trabajando". Además, remarca Paula, cuentan con grupos de variadas edades, desde adolescentes hasta adultos mayores y son la única institución que tiene certificación nacional.

"Las formaciones empiezan de 0, no importa si hiciste o no hiciste. Yo siempre sugiero a la mayoría que vengan a tomar clases y que vean lo que es, porque a veces vienen con una idea de lo que ven en las redes o en internet, y no es tan así. Nosotros trabajamos desde la Escuela de Yoga Integral un yoga que es bastante amplio y tiene muchas opciones", aseguró.

Además, sostiene que: "No es sólo el cuerpo, el yoga va hacia la mente. Entonces, si vos cambias tu mente, cambias la manera de ver, de pensar, de sentir, hay muchas cosas que el cuerpo afloja".

Para sacarse cualquier duda respecto al yoga, pueden comunicarse directamente con Paula a través de sus redes sociales personales, o a través de Facebook en escueladeyogaintegral.

R.G.