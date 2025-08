Incendio de edificios públicos en Chubut: Suspendieron la audiencia de cesura de pena

La Oficina Judicial de Rawson informó que quedó suspendida la audiencia de cesura de pena prevista para este jueves 31 de julio, en el marco de la causa por los ataques ocurridos durante las manifestaciones contra la megaminería en diciembre de 2021. La suspensión se debe a la presentación de un pedido de recusación contra el juez Javier Allende, quien actualmente está a cargo del caso.

En esta causa se encuentran imputadas seis personas, de las cuales cinco —Mauricio Vargas, Damián Díaz, Nicolás Díaz, Lucas Espinoza y Lurdes Ariadna Nicole Molina Leguiza— fueron declaradas culpables por distintos hechos de violencia y destrozos frente al edificio del Superior Tribunal de Justicia y la Procuración General durante las jornadas de protesta.

La cesura de pena es una etapa clave dentro del proceso penal, ya que en ella se definen las sanciones que recibirán quienes ya fueron hallados culpables. No obstante, la recusación al magistrado dejó este paso en suspenso, a la espera de que se resuelva si continuará o no al frente del expediente. Recién entonces podrá reprogramarse la audiencia donde las partes expondrán sus argumentos sobre las penas a aplicar. Desde la Oficina Judicial, por el momento, no brindaron precisiones sobre cuándo podría realizarse esa instancia.

Cabe recordar que el juez Allende había decidido avanzar con la cesura, rechazando un planteo previo de los defensores Pablo Sánchez y Miguel Moyano, quienes cuestionaron la legalidad de convocar a una nueva audiencia tras la finalización del juicio oral presidido por la jueza Eve Ponce. Según su criterio, la fiscal Florencia Gómez había perdido la oportunidad de presentar su pedido de pena en ese momento.

A pesar de los cuestionamientos, Allende resolvió continuar con el proceso, aunque sin habilitar la producción de nuevas pruebas.

Durante el juicio, la jueza Ponce había absuelto a Brian Díaz y a Lautaro Martínez. Este último fue hallado sin vida pocas horas antes de conocerse el veredicto. La audiencia suspendida representaba un paso crucial hacia el cierre de una causa que atravesó distintas instancias judiciales desde su inicio.

