Pelo: un artista de Esquel diferente

Raùl G. Arbe, Pelo, es un artista local que acaba de cumplir 44 años: "dentro de poco no va a ser un año más, sino un año menos".

El tiempo es una de las reflexiones que lo motivan e inquietan a la vez: "que cosas has logrado, que cosas no. Y aquellas que no son, son las que más te hacen pensar".

Y el arte se incorpora en esa vida de inquietudes: "es un medio de comunicación un poco inusual para el resto de las cosas, y a la vez sirve para todo".

El puntapié familiar, y el presente haciendo familia: "Mis hermanos siempre dibujaban y yo siendo el menor, me ha estimulado mucho", cuenta mientras busca y muestra dibujos hechos por sus dos hijos en la actualidad: "Acá no hay tele y tienen otra vida, se la pasan dibujando".

Los primeros trabajos de Pelo, a los 16 años, fueron con el arte: "En carteleria, con mi hermano mayor". De entonces a esta parte, hay trabajos que siguen en las calles "y yo ni me acordaba, está bueno que algo así sea tan duradero".

Los clientes, cuando ven el resultado, siempre vuelven: "Cuando pinté el escuadrón de bomberos, Roberto Acencio se acercó y me pidió a Atahualpa Yupanqui, en su casa hay una cantidad de pinceladas que di que es impresionante".

Pelo vive en una casa de barro de bio construcción, una decisión de vida como es también pensar en hacer obras en su propio barrio: "vengo trabajando de un lado para el otro, pero me gustaría pintar en los monoblock, que hay paredes grandes abandonadas".

Viendo su barrio Malvinas natal desde el Bella Vista, piensa en pintar señores conocidos del barrio: "Tengo un respeto por la gente mayor del lugar, me gustaría homenajear a Don Cretton, o papás de mis amigos, recuerdos muy gratos de un barrio muy unido donde nos reímos de cuando peleamos".

Valorado por quien lo conoce, Pelo explica también que sus clientes son más bien de clase popular, no tanto valorado en lo económico ni tampoco buscando creerse más, porque en el arte "no hay mejores y peores, hay diferentes, y siempre que nos tiremos buena energía, las cosas funcionan".

Con un cuadro de Messi a punto de terminarse y una tómbola para sortearlo entre quienes valoran su trabajo, a publicarse en pocos días: "pensaba en el Día del Niño, pero no creo llegar", marca, en su perfeccionismo personal de que la obra refleje su forma de ver, diferente.

SL