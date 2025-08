ANMAT retiró del mercado varios productos por falta de registro sanitario

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió recientemente cuatro disposiciones a través de las cuales vetó la elaboración, comercialización y distribución de distintos productos que se encontraban a la venta en el país. Entre ellos se encuentran cosméticos, un suplemento dietario, una laca para uñas y un aceite de oliva.

El factor común en todos los casos es la ausencia de registros oficiales, tanto del producto como del establecimiento elaborador, lo que impide verificar su origen, calidad y condiciones de fabricación.

Mediante la Disposición 5297/2025, la ANMAT prohibió tres productos de uso cosmético al constatar que ninguno de ellos contaba con los permisos requeridos por la normativa vigente. Los artículos afectados son: “Gel criógeno reductor y anticelulítico” de la marca Celuvera, “Aceite de almendras y coco con fenogreco, colágeno y vitamina E” de la marca Fenogrec y “Crema para dolores fuertes” de la marca Alidol.

Por otro lado, a través de la Disposición 5431/2025, la ANMAT retiró del circuito comercial una laca para uñas de la marca Top Class, que incluía en su envase números de registro falsos. El organismo señaló que no existe constancia de que ese producto haya sido elaborado en una planta habilitada, lo que convierte su venta en ilegal.

En la misma línea, la Disposición 5433/2025 prohibió la venta de un aceite de oliva de la marca Soma, también por carecer de información verificable sobre su producción. Según el organismo, no es posible establecer si el aceite fue producido o envasado bajo condiciones adecuadas de higiene y seguridad alimentaria.

La ANMAT también actuó sobre un producto alimenticio importado. En la Disposición 5432/2025, se prohibió la comercialización del suplemento dietario “Brain Support” de la marca Dopa Mucuna, fabricado por NOW FOODS (EE.UU.). El producto no cumplió con los requisitos para ingresar legalmente al país como suplemento alimenticio.

Desde el organismo nacional remarcaron que el consumo de productos no registrados puede representar un grave riesgo para la salud, ya que no puede garantizarse ni su seguridad ni su calidad. Los artículos que no están habilitados podrían contener ingredientes peligrosos, estar contaminados o no respetar los procesos necesarios para su conservación.

