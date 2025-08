Juan Bautista Sayago, la joven promesa del tenis esquelense

Juan Bautista Sayago, oriundo de Esquel, dialogó con Red43 sobre su carrera como tenista.

Respecto a sus comienzos, comentó: "Empecé a los 4 años, fue más que nada por iniciativa de mi papá que jugaba al pádel y yo siempre lo iba a ver. Arranqué con la paleta contra la pared y me terminó gustando mucho. Me llevaron a tenis para probar y me encantó".

Su entrenamiento de manera profesional comenzó a los 15 años aproximadamente: "Antes de eso hacía horas de escuelita nomás y no le ponía tanta intención a eso de intentar ser profesional o competir".

Hace poco tiempo, Bautista tuvo la oportunidad de viajar a Francia para continuar con sus entrenamientos y competir con tenistas de alto rendimiento: "Fue una experiencia inolvidable", detalló y remarcó el acompañamiento de su familia que le permitió realizar esta travesía.

Además, comentó: "Allá te hacen dedicarte todos los días a jugar partidos, o estar entrenando. Eso te mejora mucho en cuanto al tema de la competencia". Y agregó: "Se dice que es el mejor circuito del mundo porque está muy bien organizado en cuanto al nivel y la plata. Te da mucha experiencia y mucho nivel".

"Después de este viaje a Francia me sentí muy bien, conforme y volví con muchas ganas de seguir", sostuvo.

Finalmente, Bautista habló sobre las dificultades de entrenar en tierras patagónicas y aún así salir adelante: "Lo más difícil es el invierno, tenemos casi 3 meses que acá no podemos jugar. La verdad es entrenar y ponerse, y no desesperarse. Acá en Esquel, yo tenía capaz una semana en que llovía o nevaba, y no podía entrenar. Hubieron veces en que tuvimos que ir a sacar la nieve de la cancha para poder entrenar lo antes posible. Es duro, pero si te pones a entrenar y no pensas en esas cosas que tenés en contra, lo sacas adelante".

R.G.