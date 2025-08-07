10°
Esquel, Argentina
Jueves 07 de Agosto de 2025
07 de Agosto de 2025
Precaución al transitar en las rutas de la región cordillerana por bancos de neblina

Desde la Subsecretaría de Protección Ciudadana advierten sobre la presencia de neblina en tramos de la zona, lo cual disminuye notablemente la visibilidad. Recomiendan transitar con cuidado.
La Subsecretaría de Protección Ciudadana emitió un comunicado para alertar a los conductores sobre la presencia de bancos de neblina en diferentes sectores de las rutas de la región cordillerana. Estas condiciones climáticas generan una reducción considerable en la visibilidad, lo que aumenta el riesgo de accidentes.

 

Ante esta situación, se solicita a quienes transiten por estas vías que extremen las precauciones, reduzcan la velocidad y mantengan la distancia de seguridad con otros vehículos, para garantizar un viaje seguro.

 

R.G.

 

