Jueves 07 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

Trevelin entregó certificados y adjudicó de los montos correspondientes al Programa de Empleo Independiente (PEI)

Desde la Municipalidad de Trevelin se celebra este paso importante para las y los emprendedores locales y se reafirma el compromiso con el trabajo digno, la inclusión y el desarrollo de nuestra comunidad.
Escuchar esta nota

El pasado miércoles se llevó a cabo en la Sala de Situaciones de la Municipalidad de Trevelin, la entrega de certificados y la adjudicación de los montos correspondientes al Programa de Empleo Independiente (PEI), una iniciativa destinada a acompañar y fortalecer emprendimientos productivos y de servicios de trabajadoras y trabajadores independientes.

 

La actividad, organizada por la Unidad de Empleo, área dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Trevelin, contó con la participación del intendente Héctor Ingram y de la secretaria de Desarrollo Social, Sandra Muñoz, quienes realizaron la entrega de los certificados, destacando la importancia de seguir promoviendo políticas públicas que generen oportunidades laborales genuinas y fomenten la economía local.

 

El PEI es una herramienta clave para la consolidación de proyectos autogestivos, que ofrece no sólo acompañamiento técnico, sino también un incentivo económico fundamental para su desarrollo.

 

Desde la Municipalidad de Trevelin se celebra este paso importante para las y los emprendedores locales y se reafirma el compromiso con el trabajo digno, la inclusión y el desarrollo de nuestra comunidad.

 

