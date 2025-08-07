Chubut presentó una herramienta clave para fortalecer su sistema de protección de derechos

Con el objetivo de mejorar la planificación y evaluación de las políticas públicas de infancia, la gestión del gobernador Ignacio "Nacho" Torres y UNICEF Argentina presentaron la “Herramienta de indicadores basados en derechos para medir y evaluar los niveles de progreso en la implementación de sistemas provinciales de protección”.

Se trata de una herramienta elaborada a partir de un enfoque de derechos y ya implementada en distintos países de la región, que será implementada por primera vez en una provincia argentina. Después de un largo trabajo de equipos técnicos fue adaptada específicamente a la realidad de Chubut.



Permitirá clasificar, medir y diagnosticar con precisión el funcionamiento del sistema de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, ayudando a detectar avances, retrocesos y necesidades de fortalecimiento institucional.

Más de 100 actores territoriales

“Nos va a permitir evaluar si el Servicio de Protección realmente funciona como un sistema articulado, detectar sus fallas, y establecer una base concreta para las reformas normativas que se están analizando en la Legislatura de Chubut. Es una herramienta moderna, validada a nivel internacional, que se pone en marcha este mes en toda la provincia con la participación de más de 100 actores territoriales”, destacó la ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani.

La presentación se realizó en la Legislatura del Chubut, en Rawson, con las presencias del vicegobernador Gustavo Menna; la exposición central del doctor Alejandro Morlachetti, especialista de UNICEF; la ministra de Desarrollo Humano del Chubut, Florencia Papaiani; miembros de la Comisión de Reforma de la Ley de Niñez y Adolescencia, así como referentes institucionales, equipos técnicos y actores del sistema de protección.

El documento que sustenta la herramienta destaca que la ausencia de mecanismos sistemáticos de monitoreo y evaluación atenta contra la eficiencia de los sistemas de protección, generando esfuerzos duplicados, retrocesos y oportunidades perdidas para mejorar. En ese marco, se elaboró una lista básica de indicadores capaces de clasificar el nivel de progreso alcanzado en los distintos territorios, particularmente en contextos federales como el argentino.

“Desde que firmamos el convenio con UNICEF, con el acompañamiento del gobernador Ignacio Torres, iniciamos un camino de transformación profunda de las políticas de niñez. Formación, herramientas y planificación estratégica: todo eso hoy se concreta en acciones reales como esta”, añadió Papaiani.

La herramienta también incorpora una perspectiva de prevención y protección contra todas las formas de violencia, orientada al cumplimiento efectivo de los derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño.

Actualización legislativa

Por su parte, el vicegobernador Gustavo Menna destacó que "UNICEF siempre ha trabajado con la provincia" y valoró la sanción de leyes tendientes "a un sistema integral de protección".

Tras agradecer a UNICEF, Menna dijo que esto "es muy positivo y auspicioso" y valoró el trabajo realizado por la Legislatura del Chubut "para la actualización de esta ley 4.347 con apego a estos estándares que están en la Convención de los Derechos del Niño".