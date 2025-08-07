Seitune: "Estamos trabajando muy bien con el gobierno de la provincia"

Jorge Seitune, intendente de Tecka, habló sobre el presente de su localidad y la relación que mantiene con el gobierno de la provincia.

"Nosotros estamos bien. Yo recién hablaba con algún intendente amigo de que no le puedo echar la culpa a nadie de la situación que heredé. La idea es simple: no gastar más de lo que entra", comentó.

Además, agregó: "Tenemos que ser cuidadosos en administrar los recursos nuestros porque sabemos que la situación económica de la provincia es complicada. En el tema petróleo, las regalías son cada vez menores, las recaudaciones nuestras no son tan importantes, pero bueno, creo que vamos por buen camino".

Respecto a la relación con la actual gestión provincial, sostuvo: "La relación de los intendentes con el gobernador de turno tiene que ser fluida, no podemos generar conflictos. A nosotros nos eligieron para regir los destinos del pueblo y tenemos que trabajar en función de eso. Estamos trabajando muy bien con el gobierno de la provincia".

R.G.