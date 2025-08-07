Seitune mostró entusiasmo por la obra en la Ruta N°40 y la generación de trabajo

El Intendente de Tecka, Jorge Seitune, estuvo presente en el centenario de la Asociación Sirio Libanesa y desde allí, se expresó sobre los temas relevantes de su localidad.

El más esperado tiene que ver con las rutas y principalmente la Nacional N°40. Luego de licitar luminarias para escuelas y más obras con el apoyo de provincia, Seitune explicó: "el Ministro de Infraestructura contaba que la obra está licitada, eso es una gran ventaja porque los tiempos se van a acordar"

Con los detalles burocráticos avanzados, la localidad espera la activación del trabajo: "Los valores se han desactualizado pero una gran parte de la burocracia está hecha. De La Paulina para acá está complicado".

La prioridad de su gestión, es el trabajo y esta "generar mano de obra para los chicos de Tecka que usualmente tienen conocimiento en este tipo de trabajos"

SL