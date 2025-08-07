10°
Comenzaron los preparativos para la XVII Fiesta por el Día Mundial del Turismo

El municipio de Esquel acompañó a diferentes instituciones que se reunieron para diseñar un amplio cronograma de acciones que se realizarán desde el 25 de septiembre hasta el 10 de octubre. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Entre las iniciativas se incluye el acompañamiento a importantes eventos como el MOLPA 2025, el Tetratlón Esquel 34°, jornadas de Comarcales de Producción, City Tour, Los Alerces + C y clases abiertas.

 

Del encuentro participaron integrantes de la Subsecretaría de Turismo de Esquel, Agencia Desarrollo Regional Esquel y la comarca Los Alerces, Ente Mixto Esquel, Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, ISET N° 815, FEHGRA, entre otras.

 

La Fiesta del Día Mundial del Turismo es un espacio de encuentro que desde 2008, año tras año, se realiza entre distintos municipios y localidades de la región a fines de impulsar y revalorizar la actividad turística. La celebración del Día Mundial del Turismo se estableció en la tercera reunión de la Asamblea General de la OMT, a partir del año 1980. Se eligió esta fecha para que coincidiera con un hito importante en el turismo mundial.

 

 

R.G.

 

