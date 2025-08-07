Comenzaron los preparativos para la XVII Fiesta por el Día Mundial del Turismo

Entre las iniciativas se incluye el acompañamiento a importantes eventos como el MOLPA 2025, el Tetratlón Esquel 34°, jornadas de Comarcales de Producción, City Tour, Los Alerces + C y clases abiertas.

Del encuentro participaron integrantes de la Subsecretaría de Turismo de Esquel, Agencia Desarrollo Regional Esquel y la comarca Los Alerces, Ente Mixto Esquel, Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, ISET N° 815, FEHGRA, entre otras.

La Fiesta del Día Mundial del Turismo es un espacio de encuentro que desde 2008, año tras año, se realiza entre distintos municipios y localidades de la región a fines de impulsar y revalorizar la actividad turística. La celebración del Día Mundial del Turismo se estableció en la tercera reunión de la Asamblea General de la OMT, a partir del año 1980. Se eligió esta fecha para que coincidiera con un hito importante en el turismo mundial.

R.G.