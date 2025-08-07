-2°
Jueves 07 de Agosto de 2025
07 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

Invierno en la ruta: Vialidad habilita todos los caminos en Chubut pero con advertencias

Vialidad Nacional informó que, a pesar de las condiciones invernales, todas las rutas nacionales que atraviesan la provincia del Chubut están transitables. 
Por Redacción Red43

La totalidad de las rutas nacionales en la provincia del Chubut permanecen habilitadas este jueves 7 de agosto de 2025, según el parte matutino de Vialidad Nacional. Sin embargo, las autoridades insisten en la necesidad de circular con máxima precaución, especialmente en zonas cordilleranas y durante las primeras horas del día debido a las heladas.

 

Entre los tramos destacados:

 

Ruta Nacional 259 – Empalme RN 40 a Esquel se encuentra con calzada normal pero con banquinas húmedas. Se reporta presencia de animales sueltos y equipos de Vialidad trabajando en la zona. Condiciones invernales con viento y heladas.

 

Ruta Nacional 259 – Esquel a Trevelin hay calzada húmeda por riego con sal en sectores. Banquinas con barro, animales sueltos y equipos operando con distribución de sal. También se reportan heladas y vientos.

 

Las autoridades solicitan a quienes deban circular por estas rutas hacerlo con precaución, reducir la velocidad, mantener luces bajas encendidas y respetar las indicaciones del personal vial.

 

 

R.G.

 

