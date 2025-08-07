Invierno en la ruta: Vialidad habilita todos los caminos en Chubut pero con advertencias

La totalidad de las rutas nacionales en la provincia del Chubut permanecen habilitadas este jueves 7 de agosto de 2025, según el parte matutino de Vialidad Nacional. Sin embargo, las autoridades insisten en la necesidad de circular con máxima precaución, especialmente en zonas cordilleranas y durante las primeras horas del día debido a las heladas.

Entre los tramos destacados:

Ruta Nacional 259 – Empalme RN 40 a Esquel se encuentra con calzada normal pero con banquinas húmedas. Se reporta presencia de animales sueltos y equipos de Vialidad trabajando en la zona. Condiciones invernales con viento y heladas.

Ruta Nacional 259 – Esquel a Trevelin hay calzada húmeda por riego con sal en sectores. Banquinas con barro, animales sueltos y equipos operando con distribución de sal. También se reportan heladas y vientos.

Las autoridades solicitan a quienes deban circular por estas rutas hacerlo con precaución, reducir la velocidad, mantener luces bajas encendidas y respetar las indicaciones del personal vial.

R.G.