Jueves 07 de Agosto de 2025
07 de Agosto de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

Curso sobre carillas macrocromáticas en Esquel

El miércoles 3 de septiembre, la odontóloga Andrea Arias dictará un curso práctico sobre carillas macrocromáticas y estratificadas en el Círculo Odontológico de Esquel.
El Círculo Odontológico de Esquel invita a participar del curso "Carillas Macrocromáticas", que se dictará el próximo miércoles 3 de septiembre, de 9:00 a 18:00, en su sede ubicada en Alberdi 619, Esquel.

 

La capacitación estará a cargo de la odontóloga Andrea Arias y propone un enfoque práctico y accesible sobre técnicas esenciales en carillas macrocromáticas y estratificadas, priorizando tanto la estética como la funcionalidad en rehabilitación dental.

 

El curso está orientado a profesionales de la odontología que deseen actualizar sus conocimientos con técnicas actuales, eficientes y clínicamente aplicables. Se abordarán casos reales, materiales utilizados y pasos clínicos, con un enfoque directo para la práctica diaria.

 


Desde la organización se informó que, para mayor comodidad de quienes asistan, se ofrecerán refrigerios durante toda la jornada. Durante la mañana habrá un coffee break con café, té y medialunas. Al mediodía un almuerzo incluido, con bebida, gestionado por la organización.

 

Los cupos son limitados, por lo que se solicita confirmar asistencia con anticipación. Para informes e inscripciones comunicarse con RUTIDEN Maxi Henrik al 294-468-1508

 

 

R.G.

 

