10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 07 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Chubut
07 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

En agosto el Telebingo festeja el aniversario de Gaiman

Este sábado 9 el tradicional juego de Lotería del Chubut llega con más de 70 millones de pesos en efectivo, y bienes de acción social a la localidad valletana, para acompañar la celebración de sus 151 años. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Profundizando las políticas de acompañamiento a las localidades chubutenses, el Instituto de Asistencia Social - Lotería del Chubut- anunció que este sábado 9 de agosto el Telebingo estará presente como parte de las actividades de festejo por el 151° aniversario de la localidad de Gaiman.

 

La presentación estuvo encabezada por el gerente general del Instituto de Asistencia Social (IAS) Lotería del Chubut, Daniel Cambón Rubí, acompañado por el intendente de Gaiman, Darío James.

 

Concretamente el sábado en el Gimnasio Municipal de la localidad, el tradicional juego de Lotería del Chubut pondrá en juego más de 70 millones de pesos en efectivo, además de entregar bienes de acción social a distintas instituciones educativas y de salud como es costumbre.

 

En tanto que para el cierre se estará presentando un número artístico de relevancia nacional: el “Dúo Aruma”, el grupo musical formado por los hermanos Julieta y Agustín, oriundos de Comodoro Rivadavia, pero radicados en Córdoba y que se dedican a la música folklórica, habiendo participado en concursos como "Genios de la Argentina" y programas como "Canta Conmigo Ahora".

 

Al respecto el gerente general del Instituto de Asistencia Social (IAS) - Lotería del Chubut, Daniel Cambón Rubí resaltó la impronta de la gestión del gobernador Ignacio "Nacho" Torres “de estar presente en todos los aniversarios de nuestros pueblos y de nuestras comunas”.

 

Además el funcionario provincial confirmó que “vamos a estar llevando bienes de acción social directa apuntalando la educación y salud, y también el juego va a ser parte para que participen todos los vecinos de Gaiman, Trelew, Rawson, Puerto Madryn, el valle y la provincia porque comprando un cartón se ayuda para que las utilidades que nos deja la venta y de esta manera se pueda destinar a que regrese en bienes de acción social”.

 

Por su parte, el intendente de Gaiman Darío James, agradeció la presencia de Lotería del Chubut en los festejos del 151 aniversario de Gaiman, “es un año distinto, complejo en cuanto lo económico por eso en tiempos de crisis hay que usar la inteligencia y buscar la forma de festejar, pero que no repercuta en la economía de nuestra Municipalidad, por eso se hizo una grilla de actividades enorme”, destacó.

 

Acotó además que en ese contexto ”la presencia de Lotería es fundamental porque trae muchos aportes para instituciones de nuestra localidad, lo que es muy importante en lo educativo, en lo referido a la salud y también en lo que significa juntar a toda la familia en un espectáculo muy lindo que nos tiene siempre en cuenta con el Telebingo”.

 

Premios

 

En esta oportunidad la grilla de premios del Telebingo es la siguiente: en la Cuarta Ronda a Bingo 15.000.000 de pesos; en la Tercera Ronda 3.000.000 de pesos; en la Segunda 2.000.000 de pesos y para la Primera Ronda 1.000.000 de pesos, además 50.000.000 de pesos a Súper Bingo Bola 39.

 

Es importante destacar además que vuelve la promoción 3x2, es decir que comprando 3 cartones se pagan solamente 2. El valor del cupón es de 10.000 pesos.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Detienen a los sospechosos de presunto robo al frigorífico Dicasur
2
 Corte de energía afectará a cinco localidades de la Comarca Andina
3
 Violento choque: Una persona quedó atrapada y tuvo que ser rescatada por bomberos
4
 Interna peronista: Tracanna seria el candidato al Consejo de la Magistratura
5
 Retiran los contenedores de residuos de la planta de tratamiento por el desborde y mal uso
1
 Esquel: Luque ganó la interna peronista en la ciudad
2
 Con inversión provincial y trabajo local, Torres reactiva la construcción de viviendas en Trelew
3
 Fue condenado a prisión en suspenso, cometió un nuevo delito y deberá cumplir la condena completa en prisión
4
 Interna peronista: desde el búnker de Dante Bowen pidieron cautela y denunciaron falta de firmas en un acta
5
 Orgullo esquelense en el Himalaya: el sargento ayudante Carlos Villafañe alcanzó la cima del Monte Kun
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -