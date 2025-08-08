¿Cómo se encuentran hoy las rutas de la región?

Este viernes por la mañana, Vialidad Nacional confirmó que todas las rutas en la provincia de Chubut se encuentran habilitadas. Sin embargo, se insiste en la necesidad de conducir con precaución debido a la presencia de heladas, humedad en calzadas y bancos de niebla que afectan la visibilidad.

En la Ruta Nacional 259 – Empalme RN 40 - Esquel la calzada está normal pero húmeda por riego con sal en distintos sectores. Banquinas húmedas. Se registran animales sueltos y presencia de equipos de Vialidad trabajando. También se advierte la presencia de viento y heladas.

Ruta Nacional 259 – Esquel - Trevelin también hay calzada húmeda por riego con sal en sectores. Banquinas con barro, animales sueltos y bancos de niebla que reducen la visibilidad. Se mantiene viento leve y se reportan heladas. Personal de Vialidad continúa distribuyendo sal para evitar formación de hielo.

Las autoridades recomiendan revisar el estado de rutas antes de salir, portar cadenas para nieve y respetar las indicaciones del personal vial.

R.G.