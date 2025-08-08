12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 08 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad #Esquel
08 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

“Tu Compañía Esquel” se prepara con todo para el Día del Niño

Con cinco años de trayectoria en Esquel, “Tu Compañía” ofrece regalos, decoración y juguetes para todos los gustos. Para el Día del Niño, lanzan promociones especiales y 3 cuotas sin interés para que nadie se quede sin su sorpresa.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Romina López, dueña de Tu Compañía Esquel, dialogó con Red43 sobre su local y las propuestas para el Día del Niño. 

 

"En septiembre cumplimos 5 años. Estuvimos cerca de la terminal durante 1 año, y nos vinimos acá hace 4 años", comentó sobre los comienzos de su proyecto.

 

Hoy en día, Tu Compañía Esquel tiene productos de regalería entre los que se encuentran juguetes, termos, mates, tazas, botellas, billeteras, artículos de papelería, y además, cuenta con una amplia propuesta en decoración y cotillón para todo tipo de eventos: "Abarcamos bastante todo lo que son las fiestas, los días festivos. También para las escuelas vienen a buscar muchas cosas que por ahí les piden en los jardines. De lo que es juguetería tenemos muchos juguetes básicos, algunos modernos. Intentamos abarcar a bastantes sectores de la sociedad". 

 

Respecto a la propuesta del cotillón, Romina comenta: "Tenemos todo lo que son globos de personajes, decoración, piñatas, velas, bengalas, bolsas, globos de muchos colores". 

 

Para el Día del Niño, además de contar con una amplia variedad de juguetes y peluches, habrán promociones. Este viernes y sábado hay 3 cuotas sin interés con Visa y Mastercard: "Los esperamos a que se acerquen y vengan a aprovechar las ofertas y los descuentos", concluyó. 

 

El local está ubicado en San Martín 1007, y atiende de lunes a sábado, de 10:30 a 13:00 hs por la mañana, y de 16:30 a 20:30 hs por la tarde.

 

También pueden contactarse a través de las redes sociales, por Facebook como Tu Compañía Esquel, y por Instagram en @tucompaniaesquel. 

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Corte de energía afectará a cinco localidades de la Comarca Andina
2
 Choque en la intersección de Avenida Perón y calle Almafuerte
3
 "No fueron a robar": La defensa de Otermin asegura que el viaje a Esquel fue para cobrar una deuda millonaria
4
 Criollos Turismo desembarca en la Comarca Andina para desarrollar el turismo aventura
5
 Colisión entre auto y camioneta: Una mujer fue trasladada al hospital en estado de shock
1
 Esquel: Luque ganó la interna peronista en la ciudad
2
 Con inversión provincial y trabajo local, Torres reactiva la construcción de viviendas en Trelew
3
 Fue condenado a prisión en suspenso, cometió un nuevo delito y deberá cumplir la condena completa en prisión
4
 Interna peronista: desde el búnker de Dante Bowen pidieron cautela y denunciaron falta de firmas en un acta
5
 Orgullo esquelense en el Himalaya: el sargento ayudante Carlos Villafañe alcanzó la cima del Monte Kun
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -