“Tu Compañía Esquel” se prepara con todo para el Día del Niño

Romina López, dueña de Tu Compañía Esquel, dialogó con Red43 sobre su local y las propuestas para el Día del Niño.

"En septiembre cumplimos 5 años. Estuvimos cerca de la terminal durante 1 año, y nos vinimos acá hace 4 años", comentó sobre los comienzos de su proyecto.

Hoy en día, Tu Compañía Esquel tiene productos de regalería entre los que se encuentran juguetes, termos, mates, tazas, botellas, billeteras, artículos de papelería, y además, cuenta con una amplia propuesta en decoración y cotillón para todo tipo de eventos: "Abarcamos bastante todo lo que son las fiestas, los días festivos. También para las escuelas vienen a buscar muchas cosas que por ahí les piden en los jardines. De lo que es juguetería tenemos muchos juguetes básicos, algunos modernos. Intentamos abarcar a bastantes sectores de la sociedad".

Respecto a la propuesta del cotillón, Romina comenta: "Tenemos todo lo que son globos de personajes, decoración, piñatas, velas, bengalas, bolsas, globos de muchos colores".

Para el Día del Niño, además de contar con una amplia variedad de juguetes y peluches, habrán promociones. Este viernes y sábado hay 3 cuotas sin interés con Visa y Mastercard: "Los esperamos a que se acerquen y vengan a aprovechar las ofertas y los descuentos", concluyó.

El local está ubicado en San Martín 1007, y atiende de lunes a sábado, de 10:30 a 13:00 hs por la mañana, y de 16:30 a 20:30 hs por la tarde.

También pueden contactarse a través de las redes sociales, por Facebook como Tu Compañía Esquel, y por Instagram en @tucompaniaesquel.

R.G.