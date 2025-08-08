Torres respaldó a los diputados de Chubut y criticó los vetos que afectan a la región

Ignacio "Nacho" Torres, Gobernador de la provincia, se refirió a la postura adoptada por los legisladores frente a los vetos de Javier Milei.

Sobre las acciones llevadas adelante por los diputados de Chubut ante los vetos del actual mandatario, comentó: "Nosotros tuvimos una reunión previa, tanto con Ana Clara como con los diputados nacionales, y tomamos la decisión, como lo demostramos ayer, de no ratificar el veto con respecto a Vialidad Nacional porque es indispensable que funcione para el mantenimiento de rutas, sobre todo en la Patagonia. Poner en riesgo la posibilidad de que el mantenimiento invernal se haga como corresponde es peligroso para miles de vidas de chubutenses".

Además, agregó: "Lo mismo con el INTA. En el caso de la emergencia pediátrica con un dictamen superador, para que no estén de emergencia en emergencia. Se trabajó en un dictamen propio que está indexado directamente por el IPC, lo cual le daba garantía y seguridad a todo el sistema de salud".

"Después las leyes, tanto de ATN como de Impuesto a Combustible, la verdad es que fue duro porque hubieron muchos contrapuntos, discusiones y algunas picardías para querer bajar los proyectos. Fue fundamental cómo se plantaron nuestros legisladores para que ese emplazamiento se haga independientemente del llamado a comisión", sostuvo Torres y remarcó el logro enorme que esto supone: "Es la primera vez en la historia de la República que un proyecto firmado por la totalidad de los gobernadores muestra un consenso y una amplia mayoría como se demostró ayer en el Congreso, a pesar de las presiones".

R.G.