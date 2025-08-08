Se conocieron las imágenes del incidente en el frigorífico Dicasur

Este viernes, durante la audiencia judicial realizada en el marco de la investigación por el hecho ocurrido el pasado miércoles 6 de agosto en el frigorífico Dicasur, se presentaron las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del lugar, que fueron importantes para reconstruir lo sucedido en horas de la mañana de ese día.



El material audiovisual fue incorporado formalmente a la causa y permitió a las partes observar con mayor precisión los movimientos registrados dentro del establecimiento.



Es de destacar que el juez penal José Luis Ennis dispuso prisión preventiva por 60 días para Daniel Ernesto Massini y prohibición de acercamiento a la víctima, en un radio de 200 metros, para Mariano Raúl Massini. La víctima, Rafael Nataine, propietario de la firma Dicasur, estuvo presente en la audiencia junto a su abogado patrocinante, el Dr. Venancio. Los hermanos Massini estuvieron representados por el Dr. Macayo.

R.G.