Esquel, Argentina
Sabado 09 de Agosto de 2025
09 de Agosto de 2025
Frío por la mañana y una máxima de 13°C por la tarde en Esquel

El pronóstico para mañana indica un día con cielo con nubes y claros, vientos que rotarán y una baja probabilidad de lluvia durante el mediodía.
Para mañana, sábado 9 de agosto, se espera una jornada con una temperatura máxima de 13°C y una mínima de 2°C en Esquel.

 

El cielo se mantendrá con nubes y claros a lo largo de todo el día. La temperatura ascenderá progresivamente, partiendo de los 2°C en la madrugada y la mañana para alcanzar la máxima de 13°C a las 17:00 horas.

 

El viento comenzará desde el noreste y norte con velocidades de 2 a 13 km/h durante la mañana. Por la tarde, rotará al oeste y sur, con ráfagas que podrían alcanzar los 25 km/h a las 17:00 horas. Por la noche, el viento será del noroeste, con velocidades de hasta 27 km/h.

 

