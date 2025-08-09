-2°
09 de Agosto de 2025
La obra de un hotel en Esquel, un ejemplo de trabajo en equipo para el desarrollo regional

El proyecto está a la mitad del proceso, con la parte más difícil por concluir, y espera servir de estímulo para que más inversionistas confíen en la zona.
Por Redacción Red43

A un año de la colocación de la piedra fundacional, la construcción de un proyecto hotelero y turístico en la Laguna Carao avanza según los plazos establecidos. Matías Bertolini, de Compañía Desarrollo Sur, se refirió a la obra como un emprendimiento "icónico y trascendental" que busca "cambiar el destino del turismo y el desarrollo inmobiliario en la región".

 

Bertolini destacó que el proyecto, cuyo plazo total de desarrollo es de dos años, se encuentra en la mitad del proceso y pronto concluirá la "parte gruesa", que incluye el módulo central y la estructura metálica. El empresario elogió el esfuerzo de todo el equipo de trabajo, que incluso realiza turnos nocturnos para agilizar el proceso, y afirmó que el proyecto es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando "los planetas se alinean".

 

El proyecto se enmarca dentro de un loteo de 100 hectáreas llamado Pueblo Carao, que además de los lotes y el hotel, prevé una granja turística y un futuro viñedo. A pesar del avance, Bertolini aclaró que el complejo no puede abrirse al público de forma libre en este momento debido a que las redes viales y de infraestructura todavía están incompletas, representando un riesgo inherente a toda obra en construcción.

 

Finalmente, el referente de Compañía Desarrollo Sur expresó su confianza en que el emprendimiento dará "mucho que hablar" y generará un servicio de "excelencia, de calidad". También manifestó su esperanza de que su proyecto sirva como estímulo para que "más gente que se anime a confiar en este lugar" e invertir en la región.

