14°
12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 08 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 turismo Esquel
08 de Agosto de 2025
turismo |
Por Redacción Red43

Gracias a la nieve artificial, sigue la temporada de invierno en el Cerro Catedral

Mientras en La Hoya la temporada termina este 10 de agosto, en Bariloche la instructora de esquí Viviana Durandez nos cuenta como sigue el trabajo gracias a la nieve hecha por cañones y alisada por maquinas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La empresa Transportes Don Otto SA, del Grupo Trappa, gestiona el centro de esquí La Hoya en Esquel, el Cerro Chapelco en San Martín de los Andes y también el Cerro Catedral en Bariloche.

 

En el Catedral trabaja Viviana Durandez, instructora de esquí junto a su familia, hijos y marido con quienes comparte la pasión por la nieve. Viviana comenzó a esquiar en el centro La Hoya y luego siguió su recorrido hasta la actualidad, donde tras dar una clase esta mañana, se conectó con Red43: "El invierno este año se está haciendo rogar, pero tenemos 4 o 5 pistas que podemos usar gracias a la nieve artificial".

 

Trabajo en las pistas de esquí

 

En un año donde faltaron las nieves naturales en toda la región, el Catedral cuenta con cañones y maquinaria para asegurar el circuito turístico: "siempre que se puede se prenden y se usan, empezamos con poca nieve, a fines de junio con la ola polar se puso a hacer nieve con los cañones, es una nieve mucho más resistente que la nieve natural".

 

Remarcando esa virtud de durabilidad y uso de la nieve, Viviana marca que la temporada de esquí en invierno seguirá indefinidamente: "En mi familia somos todos instructores y todos empezamos en Esquel hace muchos años, mis hermanos son instructores también de esquí y snowboard. Cuando vine a hacer el curso nacional me quedé en el Catedral y bueno, este año pasó en todos lados la falta de nieve, pero con la nieve artificial estamos pudiendo trabajar".

 

¿Cómo se obtiene la nieve artificial?

 

En medio de un contexto de sequía y temperaturas inestables, los principales centros de esquí del país, como Las Leñas, Cerro Catedral, Cerro Bayo y Chapelco recurrieron a la tecnología para sostener la actividad turística y evitar cancelaciones masivas.

 

Los cañones de nieve, presentes en la mayoría de los complejos, se convirtieron en una herramienta clave para mantener las pistas habilitadas. Estos dispositivos mezclan aire comprimido y agua a temperaturas inferiores a los -2,5 °C para generar cristales de hielo que simulan la nieve natural. Una vez esparcidos, son compactados y distribuidos por máquinas barredoras que alisan las pistas.

 

El Cerro Catedral, en Bariloche, utiliza 40 cañones que operan durante la madrugada, generando nieve artificial en sectores como la Magic Carpet 3, una pista pensada para quienes dan sus primeros pasos en el esquí o el snowboard.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Se conocieron las imágenes del incidente en el frigorífico Dicasur
2
 "No fueron a robar": La defensa de Otermin asegura que el viaje a Esquel fue para cobrar una deuda millonaria
3
 Dicasur: prisión preventiva y prohibición de acercamiento para los hermanos Massini
4
 Colisión entre auto y camioneta: Una mujer fue trasladada al hospital en estado de shock
5
 Demoran a un conductor tras arrastrar a una joven y ser detectado por cámaras
1
 Esquel: Luque ganó la interna peronista en la ciudad
2
 Con inversión provincial y trabajo local, Torres reactiva la construcción de viviendas en Trelew
3
 Fue condenado a prisión en suspenso, cometió un nuevo delito y deberá cumplir la condena completa en prisión
4
 Interna peronista: desde el búnker de Dante Bowen pidieron cautela y denunciaron falta de firmas en un acta
5
 Orgullo esquelense en el Himalaya: el sargento ayudante Carlos Villafañe alcanzó la cima del Monte Kun
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Turismo
turismo |
Por Red43 -
turismo |
Por Red43 -