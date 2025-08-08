11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 08 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
08 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

La falta de nieve dispara la alarma por el verano: Esquel busca declarar la emergencia hídrica

A diferencia de años anteriores, los pronósticos para los próximos meses no anticipan una compensación del déficit hídrico, que ya es el más grave desde los años 60.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El intendente Matías Taccetta ordenó la formación de una comisión municipal para abordar de manera proactiva la escasez de agua, tras un invierno "tan seco" que ya levanta alertas en la región. Iván Pereira, en representación de la municipalidad, explicó que el grupo se enfocará en hacer cumplir las ordenanzas existentes y en una campaña de concientización.

 

En el corto plazo, la comisión trabajará para que las instalaciones domiciliarias cuenten con su tanque de reserva y se respeten los horarios de riego. Además, se presentará un informe al Concejo Deliberante con el objetivo de declarar la "emergencia hídrica".

 

Por otro lado, se planea una campaña de educación que comenzará en los niveles iniciales, primario y secundario, con la premisa de que "si atacamos el problema con los más chicos, siempre es más fácil que los chicos nos contagien a los grandes sobre las medidas que tenemos que tomar y de cuidar".

 

Teresa, del INTA, aportó un antecedente histórico, recordando que en 1996 y 2016, inviernos secos similares a este fueron seguidos por un mes de agosto con precipitaciones por encima de lo normal, lo que compensó la falta anterior.

 

Sin embargo, el meteorólogo Ezequiel Marcuzzi advirtió que es difícil que esa situación se repita, ya que los pronósticos estacionales indican "déficit en promedio" para los próximos meses "Los pronósticos estacionales marcan déficit en promedio, no quiere decir que no tengamos un evento que pueda ser significativo pero recuperar ya lo que no tenemos es muy difícil"

Marcuzzi enfatizó en la falta de reserva de nieve en las montañas, que es la principal fuente de agua para el verano, y alertó sobre la posibilidad de que el verano traiga "muy altas temperaturas".


 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Se conocieron las imágenes del incidente en el frigorífico Dicasur
2
 Dicasur: prisión preventiva y prohibición de acercamiento para los hermanos Massini
3
 Colisión entre auto y camioneta: Una mujer fue trasladada al hospital en estado de shock
4
 Demoran a un conductor tras arrastrar a una joven y ser detectado por cámaras
5
 La Justicia le prohibió a Treffinger elegir candidatos “a dedo” y autorizó afiliaciones “cajoneadas”
1
 La Cooperadora del Hospital de Esquel donó equipamiento por más de $60 millones
2
 Esquel: Luque ganó la interna peronista en la ciudad
3
 Con inversión provincial y trabajo local, Torres reactiva la construcción de viviendas en Trelew
4
 Fue condenado a prisión en suspenso, cometió un nuevo delito y deberá cumplir la condena completa en prisión
5
 Interna peronista: desde el búnker de Dante Bowen pidieron cautela y denunciaron falta de firmas en un acta
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -