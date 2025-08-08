La falta de nieve dispara la alarma por el verano: Esquel busca declarar la emergencia hídrica

El intendente Matías Taccetta ordenó la formación de una comisión municipal para abordar de manera proactiva la escasez de agua, tras un invierno "tan seco" que ya levanta alertas en la región. Iván Pereira, en representación de la municipalidad, explicó que el grupo se enfocará en hacer cumplir las ordenanzas existentes y en una campaña de concientización.

En el corto plazo, la comisión trabajará para que las instalaciones domiciliarias cuenten con su tanque de reserva y se respeten los horarios de riego. Además, se presentará un informe al Concejo Deliberante con el objetivo de declarar la "emergencia hídrica".

Por otro lado, se planea una campaña de educación que comenzará en los niveles iniciales, primario y secundario, con la premisa de que "si atacamos el problema con los más chicos, siempre es más fácil que los chicos nos contagien a los grandes sobre las medidas que tenemos que tomar y de cuidar".

Teresa, del INTA, aportó un antecedente histórico, recordando que en 1996 y 2016, inviernos secos similares a este fueron seguidos por un mes de agosto con precipitaciones por encima de lo normal, lo que compensó la falta anterior.

Sin embargo, el meteorólogo Ezequiel Marcuzzi advirtió que es difícil que esa situación se repita, ya que los pronósticos estacionales indican "déficit en promedio" para los próximos meses "Los pronósticos estacionales marcan déficit en promedio, no quiere decir que no tengamos un evento que pueda ser significativo pero recuperar ya lo que no tenemos es muy difícil"



Marcuzzi enfatizó en la falta de reserva de nieve en las montañas, que es la principal fuente de agua para el verano, y alertó sobre la posibilidad de que el verano traiga "muy altas temperaturas".





