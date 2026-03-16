Reclamo por falta de agua en el barrio Baden III

Vecinos del Barrio Baden III reclaman el abastecimiento de agua, que afecta a 14 familias y se vio interrumpido desde el día jueves.



En conferencia de prensa, los representantes explicaron: “mediante un audio informal que envió la Secretaría de Obras Públicas al proveedor de agua, que nos lleva agua con el camión cisterna, que se cortaba el servicio, no dieron aviso a los vecinos, esto fue una orden directa de la Intendencia”.



Buscando voces oficiales que expliquen la situación: “Nos atendió Iván Pereira, quien nos habla solamente de la obra de agua, que ya tiene también vencido el plazo, que salió por ordenanza y que deberían haber concluido, pero dice que esto del camión cisterna lo excede porque no corresponde a su área operativa. Nosotros hicimos las presentaciones por el Consejo Deliberante, por intermedio de una ordenanza, el Honorable Consejo le ordena a Intendencia que proveer del servicio de agua”.



El camión lleva agua no potable: “Sabemos que es agua no potable, todos recibimos el agua que es para la casa, para la ducha, para el baño, para todas esas cosas, pero no para consumo. Eso lo tenemos bien en claro. El camión iba dos veces por semana, más o menos hace un año”.



El cumplimiento de las condiciones dispuestas por la emergencia hídrica: “especifica que para los lugares vulnerables donde está la falta total de agua, el municipio debe ser el que abastezca a estas zonas, mediante un proveedor particular o ya sea si cuenta con un camión propio.



Esta no es la primera vez que se interrumpe el servicio: “Estuvimos un año presentando notas en todos los lugares donde se nos abrió las puertas y nos escucharon, y después mediante la banca del vecino se logró la restitución del servicio. Ahora nuevamente nos lo sacan y no hay un porqué”.



La información como un recurso para planificación de las familias: “nos acaba de decir que van a comenzar el día miércoles. El miércoles ya comienzan con la obra, calcula que es un mes, o sea a mediados del otro mes, a mediados de abril tenemos que tener el servicio de agua de red”.



Las familias y sus circunstancias: “Hay familias, hay chicos en edad escolar, hay gente grande, ya jubilada, como menciono siempre, es agua, no hay nada más esencial que eso. Y es una obra que vamos a pagar los vecinos, no es una obra gratis”.



SL

