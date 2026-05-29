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Por Redacción Red43

Corte programado de energía eléctrica en Trevelin

La Cooperativa 16 de Octubre Ltda. informó que este domingo 31 de mayo se interrumpirá el suministro eléctrico en la localidad para realizar tareas de mantenimiento en la red.
Por Redacción Red43

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La Cooperativa 16 de Octubre Ltda. comunica a sus usuarios de energía eléctrica en Trevelin y sus zonas rurales que, debido a la ejecución de tareas de mantenimiento en líneas aéreas de media tensión, se llevará a cabo un corte programado en el servicio.

 

Detalle de la interrupción:

 

Fecha: domingo 31 de mayo.

 

Horario: de 09:00 a 11:30 horas.

 

Sectores afectados: Zona urbana de Trevelin y zonas rurales.

 

Desde la institución solicitaron a los vecinos tomar las medidas preventivas necesarias para minimizar los inconvenientes ocasionados por la falta de suministro durante ese período.




M.G

 

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