Corte programado de energía eléctrica en Trevelin

La Cooperativa 16 de Octubre Ltda. comunica a sus usuarios de energía eléctrica en Trevelin y sus zonas rurales que, debido a la ejecución de tareas de mantenimiento en líneas aéreas de media tensión, se llevará a cabo un corte programado en el servicio.

Detalle de la interrupción:

Fecha: domingo 31 de mayo.

Horario: de 09:00 a 11:30 horas.

Sectores afectados: Zona urbana de Trevelin y zonas rurales.

Desde la institución solicitaron a los vecinos tomar las medidas preventivas necesarias para minimizar los inconvenientes ocasionados por la falta de suministro durante ese período.









M.G