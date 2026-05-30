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Por Redacción Red43

¿Querés aprender costura? El taller esquelense que apuesta a lo práctico

Bibiana Chamorro lleva adelante “Creaciones Bibiana”, un espacio de aprendizaje y encuentro donde enseña costura de manera práctica y sencilla desde hace más de diez años.
Por Redacción Red43

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Bibiana Chamorro convirtió una pasión nacida hace más de tres décadas en un espacio de aprendizaje, encuentro y creatividad. Con su taller “Creaciones Bibiana”, enseña costura de forma práctica y personalizada, acompañando a alumnas de todas las edades.

 

“Empecé con el tema de costura hace 35 años cuando quise empezar a hacerle ropita a mi hija más grande”, recordó. Ese primer acercamiento despertó una vocación que con el tiempo se transformó en oficio y también en enseñanza.

 

“Dije voy a enseñar como a mí me hubiese gustado que me enseñen: práctico y fácil”, contó Bibiana sobre los comienzos del taller, que ya lleva más de una década funcionando. 

 

El espacio se caracteriza por el clima de compañerismo y la flexibilidad para adaptarse a cada alumna. “Enseño de forma práctica, de forma sencilla, de que todo tiene solución. Compartimos tardes de charlas, mate, costuras y telas”, describió.

 

Las propuestas son variadas y van desde blanquería y decoración para el hogar hasta ropa para bebés, guardapolvos y proyectos personales. “Yo me adapto a cada alumno, a cada necesidad de cada alumno. Lo que quieran hacer, acá lo hacemos”, aseguró.

 

Además, el taller abrió sus puertas también a las más pequeñas. “Empezaron a venir nenas de 6, 8 y 10 años”, comentó, y agregó que “mientras uno quiere, se puede”.

 

Bibiana destacó el vínculo que construyó con sus alumnas a lo largo de los años: “Hay chicas que vienen hace nueve años, están todo el tiempo conmigo y eso es una satisfacción”.

 

Quienes quieran sumarse pueden encontrar el taller en Facebook como “Creaciones Bibiana” o comunicarse al 2945-593232. “Si se animan vienen, prueban y les va a gustar, se los puedo asegurar”, concluyó.

 

 

 

 

R.G

 

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