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29 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Con apoyo de la comunidad, Bomberos de Esquel instaló su nueva sirena

El cuerpo activo completó con éxito el montaje del dispositivo de alerta, una pieza fundamental para la seguridad pública que fue concretada mediante el trabajo conjunto con el sector privado.
Por Redacción Red43

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La Asociación de Bomberos Voluntarios de Esquel dio un paso fundamental para fortalecer su operatividad al finalizar la instalación de una nueva sirena en su Cuartel Central. Este dispositivo resulta vital para el sistema de alerta temprana de la institución, permitiendo una convocatoria más rápida y efectiva del personal ante cualquier situación de emergencia en la ciudad.

 

El operativo de instalación, que requirió precisiones técnicas y el uso de maquinaria pesada, se realizó con el apoyo de diversos actores locales. La tarea fue coordinada por el Sr. Edwin Evans, cuya gestión permitió agilizar los tiempos de ejecución, mientras que el manejo de la grúa utilizada para el montaje estuvo a cargo del Sr. Alejandro Cárdenas.

 

La infraestructura necesaria para concretar esta mejora fue posible gracias a la colaboración desinteresada de la empresa Pasquini S.R.L., a través del Arq. Marcelo Pasquini, quien aportó tanto la grúa como el personal calificado. Asimismo, el Cabo Lucas Llancapani desempeñó un rol técnico clave en el desmonte del equipo antiguo y la correcta instalación del nuevo dispositivo.

 

Desde la Asociación destacaron que esta actualización no solo representa una mejora tecnológica, sino que también refleja el fuerte respaldo de la comunidad hacia el cuerpo de Bomberos. "Gestos como estos demuestran el compromiso y la solidaridad de quienes acompañan nuestra labor diaria al servicio de los vecinos", manifestaron desde la institución, celebrando la puesta en marcha de esta herramienta esencial para la seguridad de Esquel.
 

 

 

 


M.G

 

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