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29 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Las llamas arrasaron una casa y un bombero terminó herido

El incendio ocurrió este viernes por la mañana en El Bolsón. La vivienda sufrió pérdidas totales, no había personas en el interior y un bombero debió ser asistido tras sufrir una luxación durante el operativo.
Por Redacción Red43

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Una vivienda sufrió pérdidas totales este viernes por la mañana tras un incendio registrado en el sector de Rinconada Nahuelpán, en El Bolsón. El hecho demandó la intervención de dos dotaciones de Bomberos Voluntarios y contó además con colaboración de vecinos de la zona, que intentaron contener las llamas en los primeros minutos.

 

Según informó oficialmente el cuartel local, el aviso ingresó cerca de las 10:30 a través de varios llamados telefónicos. Al arribar al lugar, los bomberos encontraron la vivienda completamente tomada por el fuego.

 

La propietaria no estaba en la casa

De acuerdo a la información difundida por Bomberos Voluntarios de El Bolsón, la propietaria no se encontraba en la vivienda al momento del incendio.

 

 

La estructura afectada tenía aproximadamente 11x4 metros, y estaba compuesta por una sola planta. Las pérdidas materiales fueron totales.

 

Durante el operativo trabajaron dos dotaciones de bomberos, mientras que personal policial realizó tareas de seguridad.

 

El rol de los vecinos en los primeros minutos

Desde el cuartel valoraron nuevamente la intervención de vecinos del lugar, quienes fueron los primeros en intentar controlar el avance del fuego antes de la llegada de los bomberos. Ese primer ataque permitió colaborar con las tareas iniciales en medio de un incendio que avanzó rápidamente sobre la estructura.

 

 

Por el momento no trascendieron las causas que originaron el siniestro y se aguardaban las actuaciones correspondientes para determinar cómo comenzó el fuego.

 

Un bombero sufrió una lesión durante el operativo

Aunque no hubo personas civiles lesionadas, uno de los bomberos que participó del procedimiento sufrió una luxación en el hombro izquierdo mientras trabajaba en el lugar.

 

Según informaron desde el cuartel, el voluntario fue asistido por personal del hospital.

 

 

O.P.

 

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