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Por Redacción Red43

Cuenta regresiva para la travesía en kayak en Los Alerces

El evento se realizará el 11 de abril con actividades previas en el Lago Rivadavia y un recorrido que unirá distintos puntos del parque.
Por Redacción Red43

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La travesía en kayak en homenaje a Roy Wegrzyn se prepara para una nueva edición en el Parque Nacional Los Alerces.

 

La propuesta comenzará con una clínica los días 2 y 3 de abril en el Lago Rivadavia, mientras que la travesía principal se desarrollará el 11 de abril. El recorrido incluirá el paso por Lago Verde, el río Arrayanes y finalizará en Bahía Rosales.

 

La actividad, de carácter no competitivo, contará con medidas de seguridad y asistencia durante todo el trayecto, con uso obligatorio de chaleco salvavidas.

 

La iniciativa reúne deporte, naturaleza y turismo en uno de los escenarios más emblemáticos de la región.

 

 

 

R.G.

 

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