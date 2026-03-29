Cuenta regresiva para la travesía en kayak en Los Alerces

La travesía en kayak en homenaje a Roy Wegrzyn se prepara para una nueva edición en el Parque Nacional Los Alerces.

La propuesta comenzará con una clínica los días 2 y 3 de abril en el Lago Rivadavia, mientras que la travesía principal se desarrollará el 11 de abril. El recorrido incluirá el paso por Lago Verde, el río Arrayanes y finalizará en Bahía Rosales.

La actividad, de carácter no competitivo, contará con medidas de seguridad y asistencia durante todo el trayecto, con uso obligatorio de chaleco salvavidas.

La iniciativa reúne deporte, naturaleza y turismo en uno de los escenarios más emblemáticos de la región.

R.G.