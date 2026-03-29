Fatal accidente náutico en Epuyén: un muerto tras el vuelco de dos veleros

Este sábado por la tarde-noche en Epuyén dos veleros volcaron en el Lago Epuyén, desencadenando un importante operativo de emergencia que culminó con el fallecimiento de una persona.

El hecho tuvo lugar en la zona de Bahía Las Percas, donde, por motivos que aún se investigan, ambas embarcaciones se dieron vuelta mientras navegaban. Según los primeros datos, habían partido desde Puerto Patriada alrededor de las 14:30, uno de los sectores turísticos más concurridos de la localidad.

Las condiciones del lago y otros factores que todavía no fueron confirmados habrían influido en el accidente, generando momentos de gran tensión entre quienes se encontraban a bordo.

Apenas se dio aviso, se desplegó un operativo de gran magnitud con la participación de embarcaciones particulares, equipos de emergencia y personal especializado, que trabajaron contra el tiempo en aguas de baja temperatura.

Varias de las personas lograron ser rescatadas con vida, aunque presentaban cuadros de hipotermia tras permanecer en el agua. Los sobrevivientes fueron trasladados al hospital local para recibir atención médica.

En paralelo, continuó la búsqueda de una persona que permanecía desaparecida tras el vuelco. Minutos más tarde, fue hallada sin vida, confirmándose así el desenlace fatal del episodio.

La situación fue confirmada por el intendente de Epuyén, quien se acercó al hospital para acompañar a los heridos y a los familiares de la víctima, además de supervisar parte del operativo en el lago.

El hecho generó una fuerte conmoción en la comunidad, en una jornada que pasó de ser recreativa a una tragedia. Las autoridades trabajan ahora para determinar con precisión las causas del siniestro.

R.G.