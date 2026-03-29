Trevelin rendirá homenaje a los héroes de Malvinas este 2 de abril

El intendente de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, Héctor Ricardo Ingram, invitó a la comunidad a participar del acto conmemorativo por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

La ceremonia se llevará a cabo el 2 de abril a las 15:00 en el monumento a Malvinas, en un encuentro pensado para recordar, rendir homenaje y mantener viva la memoria de quienes participaron del conflicto.

Desde el municipio destacaron la importancia de este tipo de actos para reafirmar el compromiso con la historia y la soberanía, bajo la consigna: “Las Malvinas fueron, son y serán argentinas”.

R.G.