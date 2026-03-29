15°
17°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 29 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Trevelin
29 de Marzo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Trevelin rendirá homenaje a los héroes de Malvinas este 2 de abril

El acto será encabezado por el intendente Héctor Ricardo Ingram y se realizará en el monumento a Malvinas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El intendente de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, Héctor Ricardo Ingram, invitó a la comunidad a participar del acto conmemorativo por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

 

La ceremonia se llevará a cabo el 2 de abril a las 15:00 en el monumento a Malvinas, en un encuentro pensado para recordar, rendir homenaje y mantener viva la memoria de quienes participaron del conflicto.

 

Desde el municipio destacaron la importancia de este tipo de actos para reafirmar el compromiso con la historia y la soberanía, bajo la consigna: “Las Malvinas fueron, son y serán argentinas”.

 

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Omar Antonio González QEPD
2
 Fatal accidente náutico en Epuyén: un muerto tras el vuelco de dos veleros
3
 Héctor Gonda: elegir el sur, una y otra vez
4
 Lázaro Faustino Calfuman QEPD
5
 Enrique Antonio Trifilio QEPD
1
 Trevelin rendirá homenaje a los héroes de Malvinas este 2 de abril
2
 Lázaro Faustino Calfuman QEPD
3
 Homicidio en Tecka: Dictan prisión preventiva para la mujer imputada
4
 A 64 años del golpe que derrocó a Frondizi
5
 Girineldo Vidal QEPD
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Necrológicas
necrologicas |
Por Red43 -
necrologicas |
Por Red43 -