Bill Gates advierte qué trabajos resistirán el avance de la inteligencia artificial

El crecimiento de la inteligencia artificial está transformando el mercado laboral a nivel global, generando incertidumbre sobre el futuro de muchas profesiones. En este contexto, Bill Gates analizó cuáles son los sectores que tendrían mayor resistencia frente al avance de estas tecnologías.

Según el empresario, el desarrollo de software continuará siendo clave, ya que, aunque la IA puede generar código, aún requiere supervisión humana para optimizar sistemas y tomar decisiones estratégicas.

Otro de los campos con mayor proyección es la investigación científica. En este ámbito, la tecnología funciona como una herramienta de apoyo, pero no logra reemplazar capacidades como la creatividad, el pensamiento crítico y la formulación de nuevas hipótesis.

El tercer sector destacado es el energético, donde la toma de decisiones en contextos complejos y la gestión de situaciones críticas siguen dependiendo del criterio humano.

En contrapartida, algunos estudios advierten que profesiones como traductores, editores o escritores presentan un alto nivel de exposición a la automatización, lo que obliga a los trabajadores a adaptarse e incorporar nuevas herramientas.

En este escenario, expertos coinciden en que la clave estará en la capacidad de aprendizaje constante y en el desarrollo de habilidades que complementen a la inteligencia artificial, en un mercado laboral cada vez más dinámico.

R.G.