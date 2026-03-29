Homicidio en Tecka: Dictan prisión preventiva para la mujer imputada

La Fiscalía formalizó la investigación por homicidio agravado por el vínculo y pidió el dictado de prisión preventiva hasta el debate. La defensa por su parte solicitó el arresto domiciliario y la jueza ordenó la prisión preventiva en una dependencia policial por 60 días.



​El equipo de Fiscalia, integrado por el fiscal Fidel González y el funcionario Julián Forti, presentó formalmente los cargos y detalló las circunstancias del hecho ocurrido en el domicilio familiar.



​Medidas de coerción



​Durante la audiencia, se produjo un contrapunto entre las partes respecto a cómo la imputada debía transitar el proceso:

​La Fiscalía: Solicitó el dictado de la prisión preventiva, argumentando la gravedad del hecho, la pena en expectativas (prisión perpetua) y la necesidad de resguardar la investigación.



​La Defensa Pública requirió que la medida de coerción se cumpla en el domicilio mientras se esclarecen los pormenores del caso.



​La decisión de la Jueza



​Tras escuchar los argumentos, la jueza penal de turno decidió rechazar el pedido de la defensa y hacer lugar a la prisión preventiva. No obstante, la magistrada optó por un término mas acotado, 60 días, un tiempo menor al que originalmente pretendía la fiscalía.



El contexto del hecho



​Cabe recordar que el caso se originó cuando la mujer llamó a la policía informando que su marido estaba herido de bala. El hombre falleció producto de las heridas cuando era trasladado de urgencia, a la altura del kilómetro 30 de la ruta hacia Esquel.



​Con esta resolución, la imputada permanecerá detenida mientras se analizan las pruebas balísticas y posibles condiciones de vulnerabilidad o violencia previa.

R.G.