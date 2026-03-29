Homicidio en Tecka: Dictan prisión preventiva para la mujer imputada

La Fiscalía formalizó la investigación por homicidio agravado por el vínculo y pidió el dictado de prisión preventiva hasta el debate. La defensa por su parte solicitó el arresto domiciliario y la jueza ordenó la prisión preventiva en una dependencia policial por 60 días.
El equipo de Fiscalia, integrado por el fiscal Fidel González y el funcionario Julián Forti, presentó formalmente los cargos y detalló las circunstancias del hecho ocurrido en el domicilio familiar.
Medidas de coerción
Durante la audiencia, se produjo un contrapunto entre las partes respecto a cómo la imputada debía transitar el proceso:
La Fiscalía: Solicitó el dictado de la prisión preventiva, argumentando la gravedad del hecho, la pena en expectativas (prisión perpetua) y la necesidad de resguardar la investigación.
La Defensa Pública requirió que la medida de coerción se cumpla en el domicilio mientras se esclarecen los pormenores del caso.
La decisión de la Jueza
Tras escuchar los argumentos, la jueza penal de turno decidió rechazar el pedido de la defensa y hacer lugar a la prisión preventiva. No obstante, la magistrada optó por un término mas acotado, 60 días, un tiempo menor al que originalmente pretendía la fiscalía.
El contexto del hecho
Cabe recordar que el caso se originó cuando la mujer llamó a la policía informando que su marido estaba herido de bala. El hombre falleció producto de las heridas cuando era trasladado de urgencia, a la altura del kilómetro 30 de la ruta hacia Esquel.
Con esta resolución, la imputada permanecerá detenida mientras se analizan las pruebas balísticas y posibles condiciones de vulnerabilidad o violencia previa.
R.G.