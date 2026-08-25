“Llueve sobre mojado”: la lluvia sigue y la nieve aparece en el pronóstico

La lluvia que comenzó durante la noche acompaña el inicio de este martes en la Comarca Andina, en una jornada que tendrá un cambio importante hacia la tarde y especialmente durante la noche. El escenario estará marcado por precipitaciones persistentes, viento y la posibilidad de nevadas en zonas más elevadas.

A primera hora, las temperaturas se ubican alrededor de los 5° a 6°, con cielo cubierto y lluvias que ya forman parte del comienzo de la jornada. En el transcurso de la mañana el ambiente seguirá húmedo y frío, aunque la temperatura ascenderá lentamente hasta acercarse a los 8° hacia el mediodía.

La lluvia gana intensidad durante la tarde

Para las primeras horas de la tarde se proyectan precipitaciones más importantes, mientras el viento del noroeste también irá aumentando. Las ráfagas podrían ubicarse en torno de los 60 a 70 km/h, especialmente durante la tarde y hacia la noche. En este tramo, la situación puede sentirse bastante más desapacible que durante la mañana, aun cuando la temperatura se mantenga cerca de los 8° y 9°.

Además, rige una alerta amarilla por lluvias para la tarde. Se esperan precipitaciones persistentes, con acumulados de entre 30 y 50 milímetros durante el período de alerta, aunque esos valores pueden ser superados de manera puntual. En las zonas más elevadas no se descarta que la precipitación se presente como nieve.

La noche trae el cambio hacia la nieve

El escenario vuelve a modificarse hacia la noche. La temperatura comenzará a descender y podría ubicarse cerca de los 5° hacia las últimas horas de la jornada. En ese momento cobra protagonismo la alerta amarilla por nevadas, que anticipa precipitaciones persistentes de intensidad variable. Se prevén acumulados de 10 a 30 centímetros de nieve, con posibilidad de superar esos valores puntualmente.

La cota de congelación también muestra una evolución durante el día, ubicándose aproximadamente entre 1.400 y 1.800 metros según el horario. Esto ayuda a explicar la diferencia que puede presentarse entre las zonas bajas de la Comarca Andina, donde puede continuar la lluvia o aparecer una mezcla de lluvia y nieve, y las áreas de mayor altura, donde las condiciones son más favorables para la nieve.

Un martes que irá variando

Así, la jornada tendrá dos caras bastante diferentes. La mañana comienza con lluvia y temperaturas de 5° a 6°, el tramo de la tarde concentra las precipitaciones más persistentes y el viento más fuerte, y hacia la noche aumenta la posibilidad de nevadas, especialmente en las zonas de mayor altura.

No se esperan temperaturas bajo cero en la jornada: el ambiente seguirá frío, pero el comportamiento térmico estará condicionado también por la nubosidad, la humedad y el viento.

O.P.