Martes con lluvias y ráfagas de hasta 59 km/h en Esquel

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes 25 de agosto se presentará con condiciones inestables en Esquel y probabilidad de precipitaciones durante buena parte de la jornada.

Durante la madrugada se esperan lluvias aisladas, con una temperatura cercana a los 6°C y vientos del noroeste de entre 7 y 12 km/h.

Por la mañana, el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura estimada en 5°C. El viento soplará del noroeste entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían ubicarse entre 42 y 50 km/h.

Hacia la tarde se prevén lluvias, con una probabilidad de precipitación de entre 40% y 70%. La temperatura máxima alcanzaría los 10°C, mientras que el viento mantendría su dirección predominante del noroeste, con ráfagas de hasta 59 km/h.

Durante la noche continuarían las lluvias, con una temperatura estimada en 6°C y vientos del noroeste de entre 23 y 31 km/h. Las ráfagas podrían alcanzar nuevamente los 50 km/h.

De esta manera, el SMN anticipa una jornada marcada por la presencia de lluvias, nubosidad y viento, con una máxima de 10°C.

R.G