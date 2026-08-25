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25 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Martes con lluvias y ráfagas de hasta 59 km/h en Esquel

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada inestable para este martes en Esquel, con lluvias durante la tarde y noche, temperaturas de entre 5°C y 10°C y ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h.
Por Redacción Red43

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Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes 25 de agosto se presentará con condiciones inestables en Esquel y probabilidad de precipitaciones durante buena parte de la jornada.

 

Durante la madrugada se esperan lluvias aisladas, con una temperatura cercana a los 6°C y vientos del noroeste de entre 7 y 12 km/h.

 

Por la mañana, el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura estimada en 5°C. El viento soplará del noroeste entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían ubicarse entre 42 y 50 km/h.

 

Hacia la tarde se prevén lluvias, con una probabilidad de precipitación de entre 40% y 70%. La temperatura máxima alcanzaría los 10°C, mientras que el viento mantendría su dirección predominante del noroeste, con ráfagas de hasta 59 km/h.

 

Durante la noche continuarían las lluvias, con una temperatura estimada en 6°C y vientos del noroeste de entre 23 y 31 km/h. Las ráfagas podrían alcanzar nuevamente los 50 km/h.

 

De esta manera, el SMN anticipa una jornada marcada por la presencia de lluvias, nubosidad y viento, con una máxima de 10°C.

 

 

 

R.G

 

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