“Pizza a la Ciencia” vuelve a Esquel con un debate sobre cigarrillos electrónicos

Este martes 25 de agosto, desde las 21:00 horas, se llevará adelante en Esquel la 27ª edición de “Pizza a la Ciencia”, una propuesta que en esta oportunidad estará dedicada al consumo de cigarrillos electrónicos y los posibles vínculos problemáticos asociados a su uso.

El encuentro se realizará en Fitzroya Pizza, ubicado en Almafuerte y A. P. Justo, donde se abrirá un espacio para conversar y reflexionar sobre el uso de los vapeadores desde distintas perspectivas.

Durante la jornada se presentará “Vaper, un problema de todos”, a cargo de las doctoras Estefanía Lewis y Agostina Kadomoto, especialistas en medicina general y trabajadoras del CESIA Esquel (Centro Especializado en Salud Integral de Adolescentes).

También se desarrollará la presentación “Prevención y asistencia de las adicciones: una cuestión de mercado, una cuestión de Estado”, a cargo del licenciado Carlos Baroli, docente de la cátedra de Política Macroeconómica de la FCE-UNPSJB, Sede Esquel.

La actividad será moderada por Héctor Gonda y busca generar un espacio de intercambio en torno al consumo de cigarrillos electrónicos, sus implicancias y las herramientas de prevención y asistencia.

El encuentro es organizado por CESIA Esquel, el Consejo Municipal de Prevención y Asistencia de las Adicciones, Fitzroya Pizza y el Observatorio del Territorio y el Desarrollo Regional (TeDer – FCE – UNPSJB Sede Esquel).

La entrada es libre y gratuita. Quienes quieran asegurarse un lugar pueden reservar mesa con anticipación al 02945 503906.

R.G