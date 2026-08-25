°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 25 de Agosto de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Parte de Vialidad ProvincialChubut
25 de Agosto de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Las condiciones que presentan las rutas cordilleranas en el inicio de este martes

Las rutas de la zona presentan distintos sectores con calzada húmeda, barro, sal y presencia de viento. Vialidad Nacional trabaja en varios tramos y recomienda circular con precaución.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Vialidad Nacional difundió este martes el parte de transitabilidad correspondiente a las 8 horas, con especial atención en las rutas de la zona cordillerana y los principales accesos a Esquel.

 

En la Ruta Nacional 259, entre Esquel y Trevelin, la calzada se encuentra húmeda y mojada por lluvia, mientras que las banquinas presentan sectores con barro. También se registran animales sueltos, viento y lloviznas aisladas. Equipos de Vialidad Nacional trabajan en el sector. 

 

El tramo de la Ruta Nacional 40 entre el empalme con la RN 259 y Tecka presenta calzada húmeda con sal en sectores y banquinas húmedas con barro. Además, hay viento, lloviznas aisladas y heladas, mientras que maquinaria vial se encuentra distribuyendo sal.

 

Hacia Gobernador Costa, la RN 40 mantiene la calzada húmeda con sal en sectores y registra baches y banquinas inestables con barro. Vialidad Nacional también trabaja en el tramo.

 

En el sentido Esquel-Cholila, la RN 40 presenta condiciones húmedas. Desde el acceso a Cholila hasta el empalme con la RN 259 hay banquinas inestables con barro, además de viento y lloviznas.

 

Para quienes circulen hacia El Maitén, el tramo entre el empalme de la RN 40 y la RP 70 se encuentra transitable con precaución, con calzada normal y banquinas normales, aunque se registra viento y hay equipos de Vialidad Nacional trabajando. Entre El Maitén y el límite con Río Negro, la calzada presenta humedad en sectores y las banquinas tienen barro.

 

En dirección hacia Comodoro Rivadavia, el tramo de la RN 40 entre Tecka y Gobernador Costa presenta calzada húmeda con sal en sectores, baches y banquinas inestables con barro, además de viento.

 

Vialidad Nacional recomienda circular con precaución, respetar las indicaciones en los sectores donde trabajan los equipos viales y adecuar la velocidad a las condiciones de la calzada.

 

 

 

 

 

 

EBW

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Falleció José Néstor Fabián “Gordo” Alaiza, un nombre ligado a la historia de Esquel y La Hoya
2
 Vidrios rotos y un detenido por pelea en una despensa de Esquel
3
 Responsable: El tribunal encontró culpable de hurto de morfina al enfermero
4
 Fernanda Felices González: "Yo creo haber sumado"
5
 Travel Sale 2026: la oportunidad para viajar desde Esquel con descuentos de hasta 50%
1
 El Hoyo cumple 73 años y busca recuperar fotos que cuenten su historia
2
 “El pueblo siempre apoya cuando se juegan cosas importantes”
3
 Una iniciativa nacida después del fuego fue distinguida y ahora busca convertirse en política pública
4
 Adiós al papel: el Registro Civil de Esquel digitaliza sus trámites
5
 El prodigio argentino de 12 años superó al número uno del mundo en un duelo mano a mano
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -