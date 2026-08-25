Las condiciones que presentan las rutas cordilleranas en el inicio de este martes

Vialidad Nacional difundió este martes el parte de transitabilidad correspondiente a las 8 horas, con especial atención en las rutas de la zona cordillerana y los principales accesos a Esquel.

En la Ruta Nacional 259, entre Esquel y Trevelin, la calzada se encuentra húmeda y mojada por lluvia, mientras que las banquinas presentan sectores con barro. También se registran animales sueltos, viento y lloviznas aisladas. Equipos de Vialidad Nacional trabajan en el sector.

El tramo de la Ruta Nacional 40 entre el empalme con la RN 259 y Tecka presenta calzada húmeda con sal en sectores y banquinas húmedas con barro. Además, hay viento, lloviznas aisladas y heladas, mientras que maquinaria vial se encuentra distribuyendo sal.

Hacia Gobernador Costa, la RN 40 mantiene la calzada húmeda con sal en sectores y registra baches y banquinas inestables con barro. Vialidad Nacional también trabaja en el tramo.

En el sentido Esquel-Cholila, la RN 40 presenta condiciones húmedas. Desde el acceso a Cholila hasta el empalme con la RN 259 hay banquinas inestables con barro, además de viento y lloviznas.

Para quienes circulen hacia El Maitén, el tramo entre el empalme de la RN 40 y la RP 70 se encuentra transitable con precaución, con calzada normal y banquinas normales, aunque se registra viento y hay equipos de Vialidad Nacional trabajando. Entre El Maitén y el límite con Río Negro, la calzada presenta humedad en sectores y las banquinas tienen barro.

En dirección hacia Comodoro Rivadavia, el tramo de la RN 40 entre Tecka y Gobernador Costa presenta calzada húmeda con sal en sectores, baches y banquinas inestables con barro, además de viento.

Vialidad Nacional recomienda circular con precaución, respetar las indicaciones en los sectores donde trabajan los equipos viales y adecuar la velocidad a las condiciones de la calzada.

EBW