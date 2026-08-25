Llega la Feria Provincial de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación, invita a toda la comunidad a participar de la Instancia Provincial de la Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología 2026, que se llevará adelante este jueves 27 y viernes 28 de agosto en las instalaciones de la Escuela N° 795 de Rawson, ubicada en Luis González 299-399.

Durante ambas jornadas, estudiantes y docentes de distintos establecimientos educativos presentarán sus proyectos, que serán recorridos y valorados por los equipos correspondientes. La propuesta también incluirá actividades didáctico-científicas, visitas de instituciones educativas y espacios especialmente destinados a la divulgación y participación del público.

Cronograma

El jueves 27, la Feria abrirá sus puertas de 9:30 a 13 horas y de 14 a 16. A las 10:30 se realizará el acto oficial de apertura, mientras que a las 11 horas tendrá lugar la charla inaugural “Tesoros que guardan las rocas: estudio, resguardo y valor del patrimonio paleontológico de Chubut”, a cargo de Alejandra Pagani, del Museo Paleontológico Egidio Feruglio (MEF). A las 11:30 se desarrollará una nueva ronda de valoración de los proyectos.

Por la tarde, además de la exposición de los trabajos, se ofrecerá la Trivia Científica, a las 14 horas; “La mochila del Paleontólogo”, propuesta del MEF, a las 14:30; y una actividad a cargo del Club de Ciencias de Puerto Madryn, a las 15.

El viernes 28, la Feria estará abierta al público de 9 a 13, con una nueva instancia de valoración de proyectos y propuestas didáctico-científicas vinculadas con Tecnología Educativa y Robótica y Sistemas de Información Geográfica (SIG), a través de un rompecabezas didáctico. A las 11:30 se ofrecerá la charla “Insectos, arañas y escorpiones: ¿amigables o peligrosos?”, a cargo del licenciado Facundo Zaffaroni, del Centro Nacional Patagónico (CENPAT).

En paralelo, se desarrollarán las instancias de preconsenso y consenso de los equipos de valoración. El cierre de la Feria para el público general será a las 13 horas, mientras que a las 17:30 se realizará el acto de cierre y la entrega de reconocimientos.

Espacios interactivos y propuestas de divulgación

Uno de los atractivos de la Feria serán los Stands Dinámicos, que ofrecerán propuestas participativas a lo largo de las jornadas. Allí estarán presentes Aquavida, el espacio de SIG Educativo con un taller de Cartografía Participativa, el Club de Ciencias Municipal de Puerto Madryn y la Estación de Fotobiología, esta última durante la jornada del jueves por la mañana.

También funcionará un Stand Divulgativo, destinado a acercar conocimientos científicos de manera accesible y participativa. Durante la tarde del jueves se podrá participar de la Trivia Científica, conocer “La mochila del Paleontólogo” y compartir una propuesta del Club de Ciencias de Puerto Madryn.

De este modo, la instancia provincial se constituirá como un espacio de encuentro entre las comunidades educativas y la sociedad, donde la investigación, la creatividad, el conocimiento y la innovación serán protagonistas. La propuesta invita a las familias y a toda la comunidad a acercarse a la Escuela N° 795 para conocer el trabajo realizado por estudiantes y docentes de la provincia y participar de las distintas actividades previstas.