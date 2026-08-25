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25 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Fechas confirmadas para el cobro de salarios a estatales y jubilados chubutenses

El Ministerio de Economía de Chubut confirmó el cronograma de pago de sueldos para el personal activo y jubilados de la provincia. Los haberes estarán disponibles en las fechas dispuestas de esta semana.
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Economía, dio a conocer el cronograma oficial de pago de haberes correspondiente a septiembre para todo el personal de la administración pública provincial, abarcando tanto a jubilados como a los agentes en actividad.

 

El Ministerio de Economía de la Provincia confirmó el calendario oficial mediante el cual se concretará el depósito de los haberes correspondientes a la masa salarial del Estado provincial. De acuerdo con el esquema dispuesto por las autoridades financieras, los jubilados y pensionados tendrán acreditados sus salarios el martes 1° de septiembre, quedando los fondos disponibles para retiro por cajeros automáticos o ventanilla del Banco del Chubut a partir del miércoles 2.

 

Por su parte, los trabajadores en actividad de los tres poderes estatales percibirán sus haberes con la acreditación formal el miércoles 2 de septiembre. De esta manera, el dinero estará completamente habilitado para su uso en cajeros automáticos y canales digitales desde el jueves 3 de septiembre.

 

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que este mecanismo responde a la planificación del flujo de fondos de las cuentas públicas, garantizando la previsibilidad tanto para los sectores pasivos como para el personal en funciones de todas las dependencias gubernamentales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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