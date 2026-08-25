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Por Redacción Red43

El recuerdo de Hugo Giménez Agüero, una voz crucial para el arte patagónico

Hoy sería el cumpleaños de uno de los trovadores que marcó la historia y el sonido moderno de la música de raíz patagónica.
Por Redacción Red43

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Hoy 25 de agosto se conmemora un nuevo aniversario del natalicio de Hugo Giménez Agüero.

 

Nacido en Balcarce, provincia de Buenos Aires, en 1944, desarrolló gran parte de su trayectoria artística vinculada a la Patagonia, llevando sus paisajes, costumbres y cultura a través de sus canciones.

 

Tanto es así, que esa transformación en su vida, es una marca imborrable en el sonido del cancionero local, guardando en su poesía nombres, lugares, momentos y formas de vida que encontraron una claridad necesaria para unir a las comunidades de un territorio tan amplio y separado como es el sur. De Ushuaia a La Pampa y más allá, sus canciones siguen cantándose como si estuviera acá.

 

Su muerte se dio en 2011 en un accidente automovilístico, tomando por sorpresa a la comunidad ya que pese a sus 67 años de edad, aún tenía canciones, libros, discos y giras pendientes, en una fraternidad con los artistas que hace todavía confuso su mapa de vida.

 

En sitios como Wikipedia, figura incluso que vivió en Esquel. Consultado por este medio, el joven cantor Chupilca Ledesma explica que eso es una confusión: si bien ha cantado en Esquel y recorrido la zona junto a distintos vecinos, y tenido un recorrido peregrino en sus décadas como cantor.

 

 

SL

 

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