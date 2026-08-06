Qué ciudades recorrerá León XIV en su histórica visita a la Argentina

La Santa Sede confirmó este miércoles que el papa León XIV realizará una visita apostólica a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, como parte de una gira por América del Sur que también incluirá a Uruguay y Perú.

La confirmación llegó luego de varios meses de trascendidos y fue comunicada tanto por el Vaticano como por el Gobierno argentino. A través de un comunicado oficial, la Oficina del Presidente informó que la visita responde a la invitación realizada por Javier Milei, entregada formalmente por el canciller Pablo Quirno durante una misión oficial al Vaticano en febrero de este año.

El Ejecutivo destacó que la llegada del Santo Padre constituye "un acontecimiento de enorme trascendencia espiritual e institucional para nuestro país y para todos los argentinos" y aseguró que ya fueron garantizadas todas las condiciones de seguridad y logística necesarias para concretar la visita.

Una agenda con escalas confirmadas

Aunque el programa completo será difundido más adelante, ya se confirmó que León XIV recorrerá la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba durante su estadía en el país.

También está previsto un encuentro protocolar con el presidente Javier Milei, ya que el Pontífice será recibido en su calidad de jefe de Estado del Vaticano. Mientras tanto, la Cancillería trabaja junto con la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina en la organización de cada una de las actividades.

Además, trascendió que uno de los encuentros más multitudinarios podría realizarse sobre la avenida 9 de Julio, en Buenos Aires, mientras que otro de los momentos centrales de la visita tendría lugar en la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Un hecho que no ocurre desde hace casi 40 años

La visita de León XIV pondrá fin a una espera de casi cuatro décadas. El último pontífice que estuvo en la Argentina fue Juan Pablo II, quien visitó el país en 1987 durante la presidencia de Raúl Alfonsín.

Desde entonces no volvió a producirse una visita papal. Durante sus doce años de pontificado, Francisco nunca regresó a la Argentina, a pesar de que en distintas oportunidades manifestó su intención de hacerlo.

El mensaje de la Iglesia

Tras conocerse la noticia, la Conferencia Episcopal Argentina celebró la confirmación del viaje e invitó a todos los fieles a prepararse para recibir al Santo Padre.

En un mensaje dirigido al pueblo argentino, los obispos señalaron que "el Sucesor de Pedro viene a confirmarnos en la fe, renovar nuestra esperanza y alentarnos en la misión de anunciar el Evangelio". También convocaron a vivir este tiempo "como una auténtica experiencia de gracia" y remarcaron que, aunque serán pocas las ciudades que recibirán físicamente al Papa, "es la Argentina entera la que le abre el corazón y las puertas al sucesor de Pedro".

La gira sudamericana

La llegada a la Argentina forma parte del primer viaje pastoral de León XIV por América del Sur desde el inicio de su pontificado.

Antes de arribar al país, el Papa visitará Uruguay entre el 6 y el 8 de noviembre. Luego continuará su recorrido en Perú, donde permanecerá entre el 11 y el 17 de noviembre, con actividades previstas en Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa.

De esta manera, la Argentina volverá a recibir a un Pontífice después de 39 años, en una visita que combinará actividades pastorales, encuentros institucionales y celebraciones religiosas que reunirán a miles de fieles.

MA