Se incendió una combi sobre la Ruta Nacional 40

Una combi se incendió durante la madrugada de este jueves sobre la Ruta Nacional 40, en un hecho que requirió la intervención de Bomberos Voluntarios de Lago Puelo y de El Hoyo.

Según informó el cuartel de Lago Puelo, el aviso fue recibido a las 0.55, luego de que la Policía alertara sobre un incendio vehicular en la ruta.

Tras la comunicación, una dotación se dirigió al lugar y trabajó en conjunto con personal del cuartel de El Hoyo para controlar y extinguir el fuego.

Las tareas permitieron sofocar las llamas y evitar que el incendio continuara propagándose sobre el vehículo.

O.P.