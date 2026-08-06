En medio de la crisis del Servicio Meteorológico Nacional, designaron un nuevo director: ¿Quién es?

El Gobierno nacional oficializó la designación de Pedro Nicolás Di Nezio como nuevo director del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), luego de aceptar la renuncia de Antonio José Mauad, quien permaneció apenas seis meses al frente del organismo.

La decisión fue publicada en el Decreto 714/2026 del Boletín Oficial. Allí se establece que Di Nezio asumió el cargo el 1 de julio de 2026 por un período de cuatro años, con rango y jerarquía de subsecretario.

El nombramiento llega en un contexto complejo para el SMN, marcado por despidos de personal, medidas de fuerza y cuestionamientos sobre el funcionamiento del organismo.

Quién es Pedro Di Nezio

Pedro Di Nezio nació en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, y tiene 48 años. Es ingeniero mecánico egresado del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) y desarrolló buena parte de su carrera científica en Estados Unidos.

Trabajó en la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y también integró proyectos de investigación y docencia en universidades como Hawái, Texas y Colorado. Además, colaboró con el Centro Nacional de Investigación Atmosférica (NCAR), el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Tras más de dos décadas de actividad en el exterior, asumirá la conducción del organismo meteorológico argentino.

Salida de Antonio Mauad

El decreto también aceptó la renuncia de Antonio José Mauad, quien había sido designado en enero de este año.

Mauad es comodoro retirado de la Fuerza Aérea Argentina, veterano de la Guerra de Malvinas y magíster en Administración Aeronáutica y Aeroportuaria. Su gestión se extendió durante apenas seis meses.

A diferencia del decreto que dispuso su nombramiento, el texto que designa a Di Nezio no aclara que el cargo tenga carácter ad honorem, una mención que sí figuraba en la designación anterior.

Cambio en medio de los recortes

La llegada de Di Nezio coincide con una etapa de fuerte conflictividad dentro del Servicio Meteorológico Nacional.

Durante los últimos meses, el organismo sufrió más de 200 desvinculaciones de trabajadores en el marco del plan de ajuste impulsado por el Gobierno nacional. Entre los puestos afectados hubo observadores meteorológicos y personal técnico de distintas dependencias del país.

Los gremios denunciaron que los recortes afectan la capacidad operativa del SMN y advirtieron sobre posibles consecuencias en la elaboración de pronósticos y en el apoyo meteorológico para la actividad aeronáutica.

En mayo, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) sostuvo que la reducción de reportes y análisis meteorológicos estaba afectando la seguridad operacional, especialmente durante los turnos nocturnos. En provincias como Santa Fe, también se reportaron dificultades para sostener la cobertura permanente de estaciones meteorológicas.

Escenario con expectativas e incertidumbre

La designación de Pedro Di Nezio abre una nueva etapa para el Servicio Meteorológico Nacional. Su trayectoria científica internacional genera expectativas dentro del ámbito meteorológico, aunque el desafío será conducir un organismo que continúa atravesando una profunda reestructuración, con reclamos por la pérdida de personal y el impacto que esos cambios podrían tener sobre sus servicios.

O.P.