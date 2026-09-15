“Tenemos mucho por hacer”: Erica Pineda asumió como subdelegada

La nueva subdelegada del Colegio de Ingenieros y Técnicos Industriales inició ayer sus funciones, tras la renovación de autoridades. Pineda fue elegida como parte de la nueva terna junto a Héctor Giovanilli, quien pasó de ocupar la subdelegación a desempeñarse como delegado.

“Es un desafío nuevo para mí, siempre he estado en la parte de trabajador independiente, como maestro mayor de obra, como técnico, y la verdad que por ahí, ocupar este lugar donde también se trabaja mucho con la parte institucional, es un desafío, pero contenta de estar acá, de haber empezado y haber hecho esa transición ayer”, señaló.

La nueva subdelegada explicó que uno de los objetivos para esta etapa será fortalecer el vínculo con los profesionales matriculados y mejorar la comunicación dentro de la institución.

“Tenemos que trabajar mucho más en la comunicación, tenemos que trabajar mucho más en que todos los técnicos sepamos cuál es nuestra ley, cómo es la ley, de qué manera estamos colegiados y por qué estamos colegiados”, sostuvo.

En ese sentido, Pineda consideró que existe una responsabilidad compartida entre la institución y los propios profesionales para acceder a mayor información.

“Nos falta información, a veces sí, pero también nos falta la voluntad de informarnos. Por eso yo creo que tenemos que apostar a eso en este periodo, que son dos años, que después vuelven a presentar ternas”, afirmó.

La dirigente también destacó el respaldo obtenido por la actual conducción en las últimas elecciones. “También tenemos que recordar que en mayo tuvimos elecciones, que la lista que ganó, el directorio que ganó y que está hoy en ejercicio, ganó con un 78% de los votos, entonces tenemos un peso legítimo de estar donde estamos”, expresó.

Otro de los puntos que planteó está relacionado con la necesidad de mantener un contacto más directo con los matriculados. “Queremos hacer una reunión o irles informando uno por uno, llamándolos, teniendo esta forma de convocar”, indicó.

Pineda reconoció además que el inicio de la gestión implica un proceso de adaptación a nuevas tareas y herramientas. “Hoy por ejemplo me encuentro ya en funciones, trabajando con un sistema que no lo conocía y estamos acá desasnando y poniéndonos al día con cada uno de los trámites que hay que hacer”, contó.

En cuanto al vínculo con los colegas, remarcó que la intención es mantener abiertas las puertas de la institución para recibir inquietudes. “Las puertas del colegio siempre abiertas para cualquier tipo de sugerencia y reclamo de nuestros colegas, es eso”, manifestó.

Finalmente, Pineda puso el foco en uno de los principales desafíos para quienes trabajan de manera independiente: las posibilidades laborales.

“Tenemos mucho por hacer y hay que trabajar en generar condiciones que nos brinden a todos los matriculados más posibilidades laborales”, concluyó.

AMD